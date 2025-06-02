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Предотвратить короткое замыкание просто: 5 шагов для безопасности вашей электропроводки

2:25
Недвижимость

Короткое замыкание — одна из самых распространённых причин возникновения пожаров в домах и квартирах. Это может произойти даже при правильной эксплуатации электроприборов, если не соблюдать простые правила безопасности. Как предотвратить короткое замыкание и обеспечить безопасность своему дому? Рассмотрим пять самых эффективных советов.

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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1. Проверьте состояние проводки

Не стоит игнорировать старую проводку, особенно если вашему дому уже несколько десятков лет. Перегрузка проводки и износ изоляции — частые причины коротких замыканий. Если вы заметили, что розетки или выключатели стали нагреваться, пора задуматься о замене проводки. Не рискуйте — проконсультируйтесь с электриком, чтобы избежать серьёзных последствий.

2. Не перегружайте розетки

Часто мы ставим в одну розетку несколько приборов, подключаем удлинители и многократные адаптеры. Это может привести к перегрузке сети и, как результат, короткому замыканию. Используйте розетки по назначению и всегда следите за количеством подключённых к ним устройств. Лучше использовать устройства с защитой от перегрузки.

3. Выключайте приборы, когда они не используются

Многие люди оставляют технику включённой на ночь или когда не находят её в использовании. Это увеличивает риск короткого замыкания. Всегда отключайте электроприборы, когда они не в работе, особенно те, которые требуют высокой мощности, как обогреватели, кондиционеры и кухонные устройства.

4. Проверяйте электроприборы на повреждения

Если вы замечаете, что шнуры ваших электроприборов изношены или повреждены, не используйте их. Особенно важно следить за состоянием кабелей и штекеров. Не пытайтесь самостоятельно чинить повреждённые устройства, а лучше отнесите их в сервисный центр для ремонта.

5. Установите защиту от перепадов напряжения

Нестабильное напряжение в сети — частая причина коротких замыканий и повреждения оборудования. Используйте устройства защиты от перепадов напряжения, чтобы уберечь технику от аварийных ситуаций. Это поможет не только избежать короткого замыкания, но и продлит срок службы ваших приборов.

Уточнения

Коро́ткое замыка́ние (КЗ; на сленге электриков — коза, коротыш) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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