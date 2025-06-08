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Стиральная машина не отжимает как раньше? Разбираемся в причинах и решаем проблему

2:51
Недвижимость

Если ваша стиральная машина стала плохо отжимать, это может стать настоящей проблемой. Не только одежда будет мокрой, но и полотно может растягиваться или терять форму из-за излишней влаги. Не стоит сразу паниковать: в большинстве случаев проблема решается довольно быстро. Давайте разберемся, что может стать причиной плохого отжима и как с этим справиться.

Стиральная машинка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машинка

1. Неправильная загрузка

Одной из самых распространенных причин неэффективного отжима является неправильная загрузка машины. Перегрузка барабана может привести к тому, что машина не будет вращаться на нужной скорости, чтобы качественно отжать вещи. Старайтесь соблюдать рекомендуемый объем загрузки, указанный в инструкции к вашей стиральной машине.

2. Забитые фильтры

Если фильтры машины забиты ворсом или мелким мусором, это может повлиять на её работу, в том числе на эффективность отжима. Регулярно очищайте фильтры, чтобы они не засорялись. Это простой и быстрый способ восстановить нормальную работу машины.

3. Проблемы с насосом

Если насос стиральной машины не справляется с откачкой воды, отжим будет происходить неэффективно. Это может быть связано с засором или поломкой насоса. В этом случае придется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.

4. Неисправность ремня

Ремень стиральной машины, отвечающий за вращение барабана, может ослабнуть или порваться со временем. Если это произошло, барабан не будет вращаться с нужной скоростью, что повлияет на качество отжима. В таком случае нужно заменить ремень или отрегулировать его натяжение.

5. Проблемы с датчиком скорости отжима

В некоторых моделях стиральных машин есть датчики, регулирующие скорость отжима в зависимости от загрузки. Если этот датчик неисправен, скорость отжима может быть недостаточной. Для диагностики и ремонта нужно будет обратиться к мастеру.

6. Уровень воды в баке

Если в вашей машине недостаточно воды для нормальной работы отжима, это может привести к тому, что вещи останутся мокрыми. Возможно, проблема заключается в клапане или системе подачи воды. Проверьте, нет ли утечек или проблем с подачей воды в машину.

7. Проблемы с электронным блоком

Современные стиральные машины оснащены электронными блоками, которые контролируют различные функции, включая отжим. Если электронная плата неисправна, машина может не выполнять отжим на должном уровне. В таком случае потребуется диагностика и, возможно, замена платы.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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