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Забудьте о старой стиралке: почему новые модели с умными функциями — это выгодное обновление

3:02
Недвижимость

Стиральная машина — это неотъемлемая часть любой современной квартиры, и с каждым годом появляются новые модели с улучшенными функциями. Если ваша старая машина уже не справляется с задачами, возможно, пришло время обновить её. Мы расскажем, почему это может быть выгодно и какие новшества предлагает современная бытовая техника.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

1. Умные функции для экономии энергии и воды

Современные стиральные машины предлагают технологии, которые помогают значительно экономить электроэнергию и воду. Благодаря встроенным датчикам и алгоритмам, машины могут автоматически подбирать оптимальный режим стирки в зависимости от веса и типа ткани. Это не только снижает потребление ресурсов, но и помогает сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

2. Виртуальные ассистенты и управление через смартфон

Новейшие модели стиральных машин можно подключить к Wi-Fi и управлять ими через специальное мобильное приложение. Это позволяет запускать стирку, выбирать программы и даже получать уведомления о завершении цикла прямо с вашего телефона. Также можно контролировать состояние устройства и получать советы по уходу, что значительно упрощает повседневное использование.

3. Интеллектуальные программы стирки

Стиральные машины нового поколения оснащены множеством программ, которые позволяют выбрать режим стирки для самых разных типов тканей — от деликатных до спортивных. Машины могут автоматически регулировать температуру воды, время и интенсивность отжима, чтобы обеспечить наилучший результат для каждого типа одежды.

4. Ультразвуковая и паровая стирка

Стиральные машины с функцией ультразвуковой или паровой стирки обеспечивают глубокую очистку тканей, устраняя не только загрязнения, но и бактерии, запахи. Это особенно полезно для людей с чувствительной кожей или аллергиками, так как такие машины эффективно устраняют загрязнения без применения агрессивных химикатов.

5. Более тихая и быстрая стирка

Старые модели стиральных машин часто шумят и долго выполняют свои функции. Современные устройства оборудованы инверторными моторами, которые значительно уменьшают уровень шума и вибрации, делая процесс стирки практически бесшумным. Также новые машины предлагают более быстрые режимы стирки, позволяя сэкономить время без ущерба для качества.

6. Простота в обслуживании и уходе

Новейшие стиральные машины оснащены самодиагностикой и системами предупреждения об ошибках. Если с машиной что-то не так, она сообщит вам об этом через приложение или дисплей. Это упрощает процесс ремонта и помогает избежать мелких поломок, которые могут привести к большим затратам в будущем.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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