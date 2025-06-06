Пусть машина служит долго: 7 простых шагов для продления её срока службы

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3:05
Недвижимость

Стиральная машина — один из самых важных приборов в доме, и её долгосрочная эксплуатация зависит от правильного ухода. Чтобы избежать поломок и продлить срок службы устройства, важно следить за состоянием машины и регулярно проводить несколько простых процедур. Рассмотрим, как правильно ухаживать за стиральной машиной.

Стиральная машина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

1. Очищайте фильтры

Почти каждая стиральная машина оснащена фильтрами, которые улавливают мусор и грязь. Регулярное их очищение помогает предотвратить засоры и улучшить эффективность работы. Обычно фильтры нужно чистить раз в 3-6 месяцев, но при использовании машины часто — чаще.

2. Промывайте барабан

Чтобы избежать накопления грязи и запахов, важно периодически очищать барабан стиральной машины. Для этого можно запустить пустой цикл с высокой температурой, добавив немного уксуса или специального средства для очистки барабана. Это поможет избавиться от остатков моющих средств и предотвратить развитие плесени.

3. Используйте правильное моющее средство

Использование качественного моющего средства играет большую роль в работе стиральной машины. Порошки и гели, содержащие много химических веществ, могут вызывать засорение внутренних частей устройства. Лучше использовать средства, которые подходят для вашего типа машины, а также проверенные марки с минимальным количеством агрессивных химикатов.

4. Оставляйте дверцу открытой

После стирки обязательно оставляйте дверцу стиральной машины открытой на несколько часов, чтобы внутренняя часть могла просохнуть. Это предотвратит образование плесени и неприятных запахов. Регулярная вентиляция барабана помогает избежать накопления влаги, которая может повредить механизмы машины.

5. Очищайте уплотнители дверцы

Уплотнители дверцы машины — это место, где часто скапливаются грязь, волоски и остатки моющих средств. Периодически проверяйте их и протирайте влажной тряпкой с мыльным раствором или уксусом. Это не только предотвратит неприятные запахи, но и поможет избежать поломок, связанных с накоплением грязи.

6. Не перегружайте машину

Перегрузка стиральной машины — это одна из главных причин её поломок. Если вы кладете слишком много одежды в барабан, то механизм будет работать на пределе своих возможностей, что может привести к износу деталей. Старайтесь придерживаться рекомендованной загрузки, указанной в инструкции к машине.

7. Регулярно проверяйте шланги

Не забывайте следить за состоянием шлангов подачи и слива воды. Если шланги слишком изношены или имеют трещины, это может привести к утечкам воды или поломкам. Периодически проверяйте их на наличие повреждений и, если нужно, заменяйте.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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