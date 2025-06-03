Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дворники всё размазывают? Проверьте это, прежде чем менять
Лилейники: 7 секретов для пышного цветения, которые вы не знали
Забудьте о скачках сахара: этот фрукт поможет стабилизировать его и улучшить работу кишечника
123 тысячи за квадрат: шокирующие цены на вторичку в Ростове-на-Дону
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

Вдохновляемся трендами 2025 года: как создать роскошный интерьер без больших затрат

Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел роскошно, но не готовы разоряться на дорогие предметы интерьера? Мы поделимся с вами трендами 2025 года, которые помогут создать атмосферу элегантности и уюта в вашем доме, не нарушив бюджет.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

1. Минимализм с элементами роскоши

Минимализм остается в тренде, но с добавлением элементов роскоши. Простые линии и чистые формы, дополненные дорогими материалами, такими как мрамор, золото или бронза, придадут интерьеру изысканность.

Подумайте о замене старых аксессуаров на более стильные, например, замените обычные светильники на модели с металлическими элементами или добавьте декоративные предметы с эффектом глянца.

2. Тёплые нейтральные оттенки

В 2025 году в интерьерах будут доминировать тёплые нейтральные оттенки, такие как бежевый, пудровый розовый, оливковый и светло-коричневый. Эти цвета создают атмосферу уюта и спокойствия, идеально подходя для создания роскошного, но не перегруженного интерьера.

Выбирайте мебель и текстиль в этих оттенках — они всегда выглядят дорого, даже если стоимость вещей не столь высока.

3. Использование натуральных материалов

Природные материалы, такие как дерево, камень, лен и хлопок, становятся всё более популярными. Они не только добавляют элегантности, но и создают ощущение уюта и тепла в доме. Используйте деревянные элементы для мебели или аксессуаров, каменные покрытия для столешниц или декоративных стен, а также натуральные ткани для штор и подушек.

4. Элегантные светильники и освещение

Правильное освещение играет ключевую роль в создании роскошной атмосферы. В 2025 году особое внимание будет уделяться светильникам с минималистичным, но элегантным дизайном. Подвесные лампы, сдержанные бра или торшеры с металлическими деталями и простыми формами добавят интерьерам богатства и стиля.

Инвестировать в качественные светильники — это разумное решение, которое подчеркнёт достоинства вашего интерьера.

5. Искусство и декор

Не нужно тратить огромные суммы на дорогие картины или антиквариат, чтобы создать атмосферу роскоши. Выберите несколько качественных принтов или постеров в рамах с эффектными дизайнами.

Это позволит добавить акценты в интерьер без лишних затрат. Главное — выбрать такие произведения искусства, которые гармонично сочетаются с вашим стилем и общим настроением комнаты.

6. Мебель с элегантными деталями

Мебель 2025 года будет отличаться лаконичными формами, но с ярко выраженными деталями. Это может быть тонкая позолота на ножках стола, необычные ручки на комодах или элементы из дерева с дорогими текстурами. Для тех, кто не готов тратить большие деньги, существует масса доступных вариантов, которые выглядят дорого, но стоят значительно меньше.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге
Город, в котором крысы больше не враги: сценарий из будущего или кошмар наяву
Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным
Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.