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Стильная квартира без ремонта: 5 простых и бюджетных решений для обновления интерьера

2:22
Недвижимость

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела стильно, но не готовы тратить большие деньги на ремонт или дорогие аксессуары? Мы подготовили 5 простых и бюджетных способов, которые помогут обновить интерьер и создать атмосферу, в которой будет приятно находиться.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

1. Используйте яркие акценты

Добавление ярких элементов в интерьер — это самый быстрый и доступный способ преобразить пространство. Подберите несколько декоративных подушек, яркий ковер или необычные картины. Эти мелочи моментально оживят комнату и придадут ей индивидуальность. Главное — не переборщить. Один-два ярких акцента на фоне нейтральных цветов будут выглядеть гармонично.

2. Поменяйте мебельные ручки

Каждая деталь имеет значение! Поменять старые и скучные мебельные ручки на более современные и стильные — это не только недорого, но и очень эффектно. Вы можете выбрать ручки в минималистичном стиле или с оригинальными формами, что сразу сделает вашу мебель более привлекательной и современной.

3. Используйте текстиль

Покупка новых штор, покрывал и подушек — это недорогой способ кардинально изменить атмосферу в комнате. Стильные ткани, интересные фактуры и новые оттенки могут полностью преобразить пространство. Особенно актуально это для жилых зон, где текстиль играет важную роль в создании уюта и элегантности.

4. Обновите осветительные приборы

Светильники могут стать не только источником света, но и важным элементом декора. Замена старых люстр на более современные, стильные светильники или настольные лампы может сделать вашу квартиру намного уютнее и современнее. Это не требует больших затрат, а результат будет впечатляющим.

5. Украсьте стены

Один из самых быстрых и недорогих способов обновить интерьер — это декорировать стены. Вместо дорогих картин и панно можно использовать фоторамки с семейными снимками, постеры с красивыми мотивами или даже самодельные картины. Не бойтесь экспериментировать с размерами и расположением, ведь правильный декор стен способен изменить восприятие всей комнаты.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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