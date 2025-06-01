Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые опасности Bluetooth: как злоумышленники могут контролировать ваше устройство
Разбудите свой метаболизм: 10-минутная утренняя зарядка для плоского живота
Звезде боевиков Джеки Чану торжественно вручили почётный чёрный пояс по карате
Когда долгожданный рейс превратился в ад: на борту самолёта вокалист
Министерство внутренних дел разослало губернаторам секретный циркуляр… — писала газета Русское слово 2 июня 1906 года
Урожай XXL начинается в мае: чем накормить перец, чтобы он отблагодарил
"Аэрофлот" кардинально меняет развлечения на борту — но не все это заметят сразу
Омоложение начинается с тарелки: 8 продуктов, которые спасают клетки от старости
Первые дни лета: как осмотр растений может спасти ваш сад

Старый диван, как новый: пять простых решений, которые сэкономят деньги

2:35
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались о том, как можно обновить старый диван, не тратя большие деньги на покупку нового? Оказывается, это довольно просто! В этой статье мы поделимся с вами несколькими советами и методами, которые помогут вам превратить старую мебель в стильный акцент вашего интерьера.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

1. Используйте яркие чехлы

Самый быстрый и экономичный способ преобразить диван — это заменить старый чехол. Вы можете выбрать ткань с ярким узором или однотонную, но обязательно ту, которая будет сочетаться с остальным интерьером. Чехлы с принтами или необычными текстурами могут стать ярким акцентом в вашем доме.

2. Перетяжка дивана

Если вы хотите более долговечное решение, можно перетянуть диван новой обивкой. Это может быть ткань, кожа или даже экокожа — в зависимости от вашего бюджета и предпочтений. Такой метод требует немного больше времени и усилий, но результат будет ошеломляющим. Новый цвет и текстура добавят дивану современности и элегантности.

3. Добавьте декоративные подушки

Не забывайте о декоративных подушках! Несколько стильных подушек с яркими принтами или интересными текстурами могут полностью изменить внешний вид дивана. Этот простой аксессуар не только добавит уюта, но и привнесет новую жизнь в вашу мебель.

4. Используйте мебельные ножки

Если ваш диван выглядит немного устаревшим, попробуйте заменить его ножки. Они могут быть выполнены в различных стилях — от минимализма до ретро. Мебельные ножки придадут дивану свежий и современный вид, сделав его более элегантным и стильным.

5. Создайте акцент с помощью тканей и декора

Не забывайте, что диван может быть украшен различными тканями. Одеяла, пледы или даже крупные ткани, повешенные на спинку дивана, могут преобразить его внешность. Эти простые элементы добавят текстуры и цвета, создавая уютный и стильный уголок.

6. Минимализм или максимализм

Не ограничивайтесь одним стилем — в вашем диване может сочетаться несколько направлений. Например, вы можете создать интересный контраст, сочетая строгие линии дивана с яркими подушками в стиле бохо или ретро. Важно, чтобы такие контрасты гармонировали с другими элементами вашего интерьера.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Два напитка, которые делают с телом то, что спорт не может
Красота и стиль
Два напитка, которые делают с телом то, что спорт не может Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Министерство внутренних дел разослало губернаторам секретный циркуляр… — писала газета Русское слово 2 июня 1906 года
Урожай XXL начинается в мае: чем накормить перец, чтобы он отблагодарил
"Аэрофлот" кардинально меняет развлечения на борту — но не все это заметят сразу
Омоложение начинается с тарелки: 8 продуктов, которые спасают клетки от старости
Старый диван, как новый: пять простых решений, которые сэкономят деньги
Первые дни лета: как осмотр растений может спасти ваш сад
Невидимая угроза: астероиды вокруг Венеры могут стать катастрофой для Земли
Пусть гости завидуют: прованский салат, который оживит любой стол
2 июня: День здорового питания, Мертвые души и слухи о смерти Марка Твена
Линдси Лохан рассказала о напитке, который помог ей вернуть былую красоту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.