Молоко на дверце - классика ошибки: простой трюк, который сохранит свежесть и ваши деньги

Да, удобно: достал, налил — красота. Именно поэтому многие автоматически ставят бутылку или пакет с молоком на дверцу холодильника. Но, увы, это одна из самых распространённых ошибок. И вот почему она может стоить вам как вкуса, так и здоровья.
Каждый раз, когда вы открываете холодильник, дверца нагревается от комнатного воздуха. Молоко страдает от резких перепадов тепла.
Это самое теплое место в холодильнике! Температура здесь выше, чем на полках внутри.
Из-за нестабильного режима молоко скисает даже до истечения срока годности. Бактерии размножаются активнее.
Идеальное место: глубина средней или верхней полки. Стабильная низкая температура — молоко дольше свежее, сохраняет натуральный сладковатый вкус без "холодильного" привкуса.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.