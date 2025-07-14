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Молоко на дверце - классика ошибки: простой трюк, который сохранит свежесть и ваши деньги

Температура на дверце холодильника способствует порче молока
1:18
Недвижимость

Да, удобно: достал, налил — красота. Именно поэтому многие автоматически ставят бутылку или пакет с молоком на дверцу холодильника. Но, увы, это одна из самых распространённых ошибок. И вот почему она может стоить вам как вкуса, так и здоровья.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Причины

Температурные качели

Каждый раз, когда вы открываете холодильник, дверца нагревается от комнатного воздуха. Молоко страдает от резких перепадов тепла.

Недостаточный холод

Это самое теплое место в холодильнике! Температура здесь выше, чем на полках внутри.

Быстрая порча

Из-за нестабильного режима молоко скисает даже до истечения срока годности. Бактерии размножаются активнее.

Где хранить правильно

Идеальное место: глубина средней или верхней полки. Стабильная низкая температура — молоко дольше свежее, сохраняет натуральный сладковатый вкус без "холодильного" привкуса.

Почему это важно

  • Экономия: реже будете выливать испорченное молоко и чаще покупать свеже;
  • Здоровье: свежее молоко безопаснее. Организм чувствителен к продуктам на грани скисания;
  • Вкус: кофе, каша, блинчики — все будет вкуснее со свежим молоком.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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