Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение

Строительство собственного дома — это не всегда миллионы и годы ожидания. Есть варианты, которые позволят возвести надёжное жильё с минимальными вложениями. Главное — правильно выбрать тип конструкции и материалы, а ещё - не гнаться за ложной экономией.
На первом месте по популярности — каркасные и металлокаркасные дома. Почему?
Они лёгкие, а значит — не требуют дорогого фундамента.
Строительство идёт быстро.
Затраты на материалы и работу — минимальны.
Сюда же можно отнести дома из бруса или бревна — лёгкие конструкции, с которыми также не придётся вкладываться в мощный фундамент.
Ещё один бюджетный вариант — дома из пеноблоков. Их легко монтировать, а внешняя отделка может быть минимальной. Минус — при сверлении пеноблоки крошатся, поэтому их желательно чередовать со шлакоблоками.
Совет: материалы лучше покупать на оптовых базах — качество будет тем же, а цены ниже.
Если есть возможность вложить немного больше — каменный дом может стать удачной инвестицией. Он:
дышит (особенно если построен из природного камня),
не требует постоянного ремонта,
надёжно защищает от холода и жары.
Самые доступные варианты камня:
Ракушечник — с естественной вентиляцией и хорошей звукоизоляцией.
Керамический камень — устойчив к влаге, грибку и огню.
Формовой бетонный камень — идеален для северных регионов, отлично держит тепло.
Интересно, что строительство из камня часто быстрее, чем из кирпича, и требует меньше связующих материалов. А кирпич чаще используется как облицовка, а не основной материал.
Планируйте всё заранее — от проекта до мелочей.
Не экономьте на качестве: дешёвый материал может обойтись дороже в ремонте.
Если опыта нет — наймите проверенных специалистов, иначе перерасход неизбежен.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.
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