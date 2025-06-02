Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство собственного дома — это не всегда миллионы и годы ожидания. Есть варианты, которые позволят возвести надёжное жильё с минимальными вложениями. Главное — правильно выбрать тип конструкции и материалы, а ещё - не гнаться за ложной экономией.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info строительство дома

Самые доступные типы домов

На первом месте по популярности — каркасные и металлокаркасные дома. Почему?

Они лёгкие, а значит — не требуют дорогого фундамента.

Строительство идёт быстро.

Затраты на материалы и работу — минимальны.

Сюда же можно отнести дома из бруса или бревна — лёгкие конструкции, с которыми также не придётся вкладываться в мощный фундамент.

Ещё один бюджетный вариант — дома из пеноблоков. Их легко монтировать, а внешняя отделка может быть минимальной. Минус — при сверлении пеноблоки крошатся, поэтому их желательно чередовать со шлакоблоками.

Совет: материалы лучше покупать на оптовых базах — качество будет тем же, а цены ниже.

Каменный дом — дороже, но выгодно в перспективе

Если есть возможность вложить немного больше — каменный дом может стать удачной инвестицией. Он:

дышит (особенно если построен из природного камня),

не требует постоянного ремонта,

надёжно защищает от холода и жары.

Самые доступные варианты камня:

Ракушечник — с естественной вентиляцией и хорошей звукоизоляцией.

Керамический камень — устойчив к влаге, грибку и огню.

Формовой бетонный камень — идеален для северных регионов, отлично держит тепло.

Интересно, что строительство из камня часто быстрее, чем из кирпича, и требует меньше связующих материалов. А кирпич чаще используется как облицовка, а не основной материал.

Как сэкономить правильно

Планируйте всё заранее — от проекта до мелочей.

Не экономьте на качестве: дешёвый материал может обойтись дороже в ремонте.

Если опыта нет — наймите проверенных специалистов, иначе перерасход неизбежен.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.





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