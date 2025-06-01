Лимон в машинке — и бельё пахнет, как весенний сад, а не тухлый подвал

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень и затхлый запах в стиральной машине — проблема, знакомая многим. Даже после стирки вещи могут пахнуть не свежестью, а сыростью. Но есть простой и неожиданный способ избавиться от этой неприятности — лимон. Да-да, самый обычный лимон, который вы кладёте в чай или добавляете к рыбе, способен творить чудеса и с одеждой, и с самой машинкой.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Лимон вместо химии

Перед началом стирки просто положите в барабан половинку лимона. Его сок действует как натуральное чистящее средство, освежает вещи и убивает бактерии. Особенно эффективно лимон справляется с грязью в труднодоступных частях: отсеке для порошка, резинке дверцы и бачке для воды.

Бонус: чистая машина и белоснежное бельё

Лимон не только устраняет запах, но и помогает осветлить ткани и устранить известковый налёт на деталях техники. А если смешать лимон с пищевой содой — получится мощное природное обезжиривающее средство. Альтернативой может стать белый уксус, особенно если нужно устранить запах и смягчить ткани.

Другие простые ингредиенты для стирки:

Зубная паста — очищает внутренние детали и убивает бактерии.

Соль — помогает удалить трудновыводимые пятна.

Белый уксус — смягчает бельё, освежает и дезинфицирует.

Эфирные масла — особенно лаванда и эвкалипт, которые эффективно борются с грибком и запахом.

Иногда лучшие решения уже лежат у нас под рукой. Просто загляните на кухню — и стиральная машина снова будет пахнуть свежестью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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