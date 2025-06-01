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Эти 7 вещей делают вашу квартиру неухоженной — срочно избавьтесь

Недвижимость

Заваленные полки, пыльные сувениры и цветы, давно потерявшие вид — всё это крадёт у квартиры не только пространство, но и стиль. Дизайнеры интерьеров уверяют: чтобы освежить дом, не нужно покупать новую мебель. Достаточно избавиться от хлама, который давно не радует.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

1. Сувениры с "духом путешествий"

Магниты, куколки и статуэтки из поездок 10-летней давности давно перестали быть памятью, а стали пылесборниками. Их место — не на полке, а в коробке на антресоли или вовсе в мусорном баке.

2. Дешёвые картины и "псевдо-искусство"

Репродукции Джоконды в позолоченной рамке или объемные 3D-пейзажи из девяностых придают квартире ощущение визуального шума. Лучше заменить их нейтральными постерами, минималистичными изображениями или просто оставить стену чистой.

3. Плакаты и наклейки

Если вам больше 14, настенные наклейки, постеры и плакаты пора снять. Они быстро теряют вид, выцветают и портят общее впечатление. Особенно страдают от этого светлые интерьеры.

4. Поломанные и "почти рабочие" вещи

Провода, держимые изолентой, сломанные ручки, покосившиеся табуретки — всё это "временно" живёт с вами уже полгода. Если вещь не отремонтирована сразу, скорее всего, не будет починена вовсе. Избавьтесь.

5. Растения, которым не помог даже разговор по душам

Чахлый фикус с двумя листочками не украшает интерьер, а только вызывает жалость. Если рука не поднимается выбросить, отдайте цветок через объявления или высадите в сад. Иначе — прощайтесь.

6. Вещи "на всякий случай"

Праздничные сервизы, вазы, кастрюли для банкета на 20 человек — если вы не пользуетесь ими хотя бы раз в год, они вам не нужны. Хранить их — значит жертвовать местом и порядком.

7. Предметы из разных стилей

Интерьеры из журналов хороши не потому, что там дорогая мебель, а потому что всё в них — в едином стиле. Разнобой "от бабушки" и "из IKEA" — главный враг уюта.

Разгрузка квартиры требует времени. Часть вещей можно продать, отдать или переосмыслить. Главное — действовать не спеша, но последовательно. Пара выходных, и ваша квартира будто обновится сама собой.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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