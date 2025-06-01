Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте

С наступлением холодов обычная сушка белья превращается в настоящую головную боль. Влага не испаряется, воздух застаивается, а на одежде появляется затхлый запах или, того хуже, плесень. Но есть хитрости, которые помогут с этим справиться без сушильной машины и лишних трат.
Один из необычных, но действенных лайфхаков — так называемый голландский метод. Суть проста: ставите таз или ведро с горячей водой рядом с развешанной одеждой. Пар ускоряет испарение влаги, а ткани вроде хлопка или шерсти особенно хорошо на это реагируют.
Важно: помещение должно быть проветриваемым! Без доступа воздуха эффект может быть обратным — влага сконденсируется на стенах и создаст идеальные условия для плесени.
Вот ещё несколько полезных приёмов, чтобы сушить вещи зимой эффективно и безопасно:
Почему всё это лучше, чем просто кинуть бельё в сушилку? Дело не только в счётах за электричество. Частое использование сушильной машины повреждает волокна, делает вещи жёсткими и уменьшает срок службы одежды. Ваша футболка не обязана превращаться в наждачку через три цикла.
Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?