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Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте

Недвижимость

С наступлением холодов обычная сушка белья превращается в настоящую головную боль. Влага не испаряется, воздух застаивается, а на одежде появляется затхлый запах или, того хуже, плесень. Но есть хитрости, которые помогут с этим справиться без сушильной машины и лишних трат.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Голландский способ: пар вместо розетки

Один из необычных, но действенных лайфхаков — так называемый голландский метод. Суть проста: ставите таз или ведро с горячей водой рядом с развешанной одеждой. Пар ускоряет испарение влаги, а ткани вроде хлопка или шерсти особенно хорошо на это реагируют.

Важно: помещение должно быть проветриваемым! Без доступа воздуха эффект может быть обратным — влага сконденсируется на стенах и создаст идеальные условия для плесени.

Что ещё ускорит сушку

Вот ещё несколько полезных приёмов, чтобы сушить вещи зимой эффективно и безопасно:

  • Центрифуга в помощь. Чем суше вещь после стирки, тем быстрее она высохнет. Используйте дополнительный отжим или аккуратно скрутите вручную.
  • Оставляйте расстояние. Не вешайте вещи вплотную — воздуху нужно место для циркуляции. Так одежда быстрее просохнет и не "задохнётся".
  • Вешалки — ваши союзники. Особенно для рубашек и блузок. Воздух лучше обтекает ткань, и вещь не теряет форму.
  • Ищите тепло. Развешивайте вещи ближе к окнам или радиаторам. Мягкое тепло ускорит сушку без пересушивания.
  • Обычный вентилятор. Направьте поток воздуха на бельё - даже небольшой вентилятор сократит время в разы.

Не только о сушке, но и о заботе

Почему всё это лучше, чем просто кинуть бельё в сушилку? Дело не только в счётах за электричество. Частое использование сушильной машины повреждает волокна, делает вещи жёсткими и уменьшает срок службы одежды. Ваша футболка не обязана превращаться в наждачку через три цикла.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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