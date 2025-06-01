Секрет долголетия прячется за дверцей кухонного шкафа

Со временем меняется не только тело — меняется и дом. То, что казалось удобным и стильным в 30, может обернуться трудностями в 60. И первым на очереди — кухня.
Мария дель Валле, дизайнер интерьеров, уверена: кухонная утварь не должна быть на уровне пола, особенно если вы не хотите рисковать здоровьем ради кастрюли. "Плита, микроволновка, духовка — всё должно быть на доступной высоте. Неудобство в мелочах накапливается и может стать причиной серьёзных проблем", — говорит она.
Подвешенная техника избавит от необходимости наклоняться.
Выдвижные ящики вместо глубоких шкафов — комфорт и быстрый доступ.
Приборы с таймерами и автоотключением защитят от забывчивости.
Большие ручки у шкафов снизят нагрузку на суставы.
Там, где вода — там и опасность. Поэтому ванну лучше заменить на душ с нескользящим покрытием. По желанию — поручни, которые легко установить и демонтировать. Всё, что часто используется, должно находиться на уровне пояса — без акробатики на корточках.
Кровать регулируемой высоты и мягкая спинка — залог комфортного пробуждения. Ещё одна находка — антимоскитные шторы и нескользящие покрытия. Всё это кажется мелочью, пока не споткнёшься посреди ночи.
7 практичных шагов, чтобы дом стал мудрее:
Мария подчёркивает: с возрастом дом должен работать на вас, а не против. Комфорт и безопасность — это не роскошь, а необходимость.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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