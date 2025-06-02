Зачем лук подвешивали в чулках — и почему так до сих пор делают дачники

Если вы хоть раз заглядывали в кладовку к бабушке или маме, то точно замечали: лук у них висел в… старых капронках. Не потому что не было мешков или коробок, а потому что это по-настоящему рабочий способ продлить овощу жизнь. И вот почему нам тоже стоит к нему вернуться.
Главное правило хранения лука — не душить его.
Этот овощ особенно чувствителен к влаге и недостатку воздуха: его тонкие чешуйки быстро начинают преть и загнивать в закрытых ящиках. Именно поэтому в магазине он продаётся в сетках — они обеспечивают вентиляцию.
Старые капроновые колготки работают точно так же: пропускают воздух, но при этом защищают от сырости. Такой способ хранения — простой, бесплатный и очень надёжный.
Такой способ хранения позволяет луку оставаться свежим и плотным месяцами!
Есть и другие бюджетные варианты:
А вот в холодильник класть лук не стоит: он впитывает влагу, покрывается плесенью, и "аромат" разносится на весь холодильник.
Иногда самое простое — и есть самое надёжное. Колготки, забытые в ящике, могут спасти килограммы урожая. Проверено поколениями.
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