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Зачем лук подвешивали в чулках — и почему так до сих пор делают дачники

2:06
Недвижимость

Если вы хоть раз заглядывали в кладовку к бабушке или маме, то точно замечали: лук у них висел в… старых капронках. Не потому что не было мешков или коробок, а потому что это по-настоящему рабочий способ продлить овощу жизнь. И вот почему нам тоже стоит к нему вернуться.

Лук, подвешенный в чулках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук, подвешенный в чулках

Лук должен дышать

Главное правило хранения лука — не душить его.
Этот овощ особенно чувствителен к влаге и недостатку воздуха: его тонкие чешуйки быстро начинают преть и загнивать в закрытых ящиках. Именно поэтому в магазине он продаётся в сетках — они обеспечивают вентиляцию.

Старые капроновые колготки работают точно так же: пропускают воздух, но при этом защищают от сырости. Такой способ хранения — простой, бесплатный и очень надёжный.

Как хранить лук в колготках: пошагово

  • Проверь каждый овощ: никакой гнили или трещин.
  • Возьми чистые (!) капроновые колготки: желательно светлые, т. к. в темноте лук может начать прорастать.
  • Засовывай по одной луковице и завязывай узел после каждой. Так они не будут соприкасаться — а значит, не заразят друг друга, если одна вдруг испортится.
  • Подвесь связку в прохладном, сухом месте. Или положи в ящик с вентиляцией.

Такой способ хранения позволяет луку оставаться свежим и плотным месяцами!

А если колготки не подходят

Есть и другие бюджетные варианты:

  • Бумажный пакет или картонная коробка с отверстиями по бокам.
  • Температура — до +20°С, не выше.
  • Защита от солнца - свет вызывает прорастание.

А вот в холодильник класть лук не стоит: он впитывает влагу, покрывается плесенью, и "аромат" разносится на весь холодильник.

Народный метод, который работает

Иногда самое простое — и есть самое надёжное. Колготки, забытые в ящике, могут спасти килограммы урожая. Проверено поколениями.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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