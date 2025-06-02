Зачем лук подвешивали в чулках — и почему так до сих пор делают дачники

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хоть раз заглядывали в кладовку к бабушке или маме, то точно замечали: лук у них висел в… старых капронках. Не потому что не было мешков или коробок, а потому что это по-настоящему рабочий способ продлить овощу жизнь. И вот почему нам тоже стоит к нему вернуться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук, подвешенный в чулках

Лук должен дышать

Главное правило хранения лука — не душить его.

Этот овощ особенно чувствителен к влаге и недостатку воздуха: его тонкие чешуйки быстро начинают преть и загнивать в закрытых ящиках. Именно поэтому в магазине он продаётся в сетках — они обеспечивают вентиляцию.

Старые капроновые колготки работают точно так же: пропускают воздух, но при этом защищают от сырости. Такой способ хранения — простой, бесплатный и очень надёжный.

Как хранить лук в колготках: пошагово

Проверь каждый овощ: никакой гнили или трещин.

никакой гнили или трещин. Возьми чистые (!) капроновые колготки: желательно светлые, т. к. в темноте лук может начать прорастать.

желательно светлые, т. к. в темноте лук может начать прорастать. Засовывай по одной луковице и завязывай узел после каждой. Так они не будут соприкасаться — а значит, не заразят друг друга, если одна вдруг испортится.

и завязывай узел после каждой. Так они не будут соприкасаться — а значит, не заразят друг друга, если одна вдруг испортится. Подвесь связку в прохладном, сухом месте. Или положи в ящик с вентиляцией.

Такой способ хранения позволяет луку оставаться свежим и плотным месяцами!

А если колготки не подходят

Есть и другие бюджетные варианты:

Бумажный пакет или картонная коробка с отверстиями по бокам.

с отверстиями по бокам. Температура — до +20°С , не выше.

, не выше. Защита от солнца - свет вызывает прорастание.

А вот в холодильник класть лук не стоит: он впитывает влагу, покрывается плесенью, и "аромат" разносится на весь холодильник.

Народный метод, который работает

Иногда самое простое — и есть самое надёжное. Колготки, забытые в ящике, могут спасти килограммы урожая. Проверено поколениями.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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