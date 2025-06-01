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Квадратный метр за цену спорткара: где жильё стоит дороже, чем золотой слиток

3:24
Недвижимость

Цены на жильё в центре Праги уже давно вызывают удивление — 189 тысяч крон за квадратный метр кажутся многим запредельными. Но если сравнить с Монако, столица Чехии покажется скромной. Потому что в княжестве на Лазурном берегу за такие деньги вы и кладовку не купите.

Монако
Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монако

По данным консалтинговой компании Savills, в Монако средняя стоимость элитной недвижимости достигла рекордных 51 967 евро за м² — это почти 1,3 млн крон. То есть почти в десять раз дороже, чем в центре Праги. И даже такой ценник не отпугивает покупателей — в 2024 году в Монако заключили сделок на сумму 5,8 млрд евро (144 млрд крон), обновив все рекорды.

Рост продолжается

Несмотря на заоблачные цены, рынок растёт. Savills объясняет это сочетанием высокого спроса и расширения предложения — в Монако завершили несколько крупных проектов, включая престижный район Маретерра. Это немного "разморозило" рынок, на котором десятилетиями ощущался дефицит.

Статистика подтверждает: если в 2022 году только 28% новостроек стоили больше 10 млн евро, то в 2024 году таких уже 75%. Мода на роскошь становится массовой.

Покупают не только студии

Хотя половину продаж всё ещё составляют студии и однокомнатные квартиры, спрос на просторные варианты растёт. В 2024 году почти 15% сделок пришлись на трёхкомнатные апартаменты — таких цифр Монако ещё не видел.

А как в других городах

На втором месте по дороговизне — Гонконг (38 тыс. евро за м²), на третьем — Нью-Йорк (25 тыс.), а за ними — Женева, Лондон, Париж, Шанхай, Сингапур, Лос-Анджелес и Майами. Прага среди них выглядит почти доступной: средняя цена здесь — 127 тысяч крон за м², с приростом 14% за год.

Районы Праги — где дорого, а где ещё терпимо

Самым дорогим районом снова стала Мала Страна — почти 191 тысяча крон за метр. За ней следуют Прага 1, 7 и 8. А вот в районах 4, 9 и 10 ещё можно найти жильё по более гуманным ценам.

"Самые востребованные места — не только центр, но и окрестности, где формируется новая городская среда", — говорит агент по недвижимости Йозеф Венцовски.

Вывод: роскошь имеет свою географию

Монако уверенно держит статус самого дорогого места для жизни в мире — здесь платят не просто за стены и квадратные метры, а за престиж, вид на Лазурный берег и ограниченность предложения. В то время как Прага демонстрирует стабильный рост цен и постепенно приближается к уровню мировых мегаполисов, до рекордов княжества ей ещё далеко. Но даже в условиях дороговизны интерес к недвижимости, как в Монако, так и в столице Чехии, не ослабевает — ведь вложения в жильё остаются самым надёжным способом сохранить и приумножить капитал.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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