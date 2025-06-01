Дом блестит только снаружи: вот 6 мест, где летом копится невидимая грязь

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Суббота — идеальный день, чтобы навести порядок дома. Летом особенно хочется свежести, лёгкости и чистоты. Вот 6 мест в доме, которым точно стоит уделить внимание каждую неделю, чтобы сохранить уют и гигиену.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Постельное бельё

За неделю на простынях накапливаются следы пота, частички кожи и пыль. Особенно в тёплое время года, когда мы чаще потеем, имеет смысл менять постель раз в 7 дней. Это не только гигиенично, но и приятно: чистое бельё улучшает сон.

Часто трогаемые поверхности

Выключатели, ручки дверей, пульты, телефоны, клавиатуры, перила — всё это мы трогаем десятки раз в день. А вот протираем редко. Летом, когда часто касаемся лица после улицы, особенно важно не забывать про эти мелочи: влажная салфетка или тряпка с мыльным раствором — и порядок.

Мусорное ведро

Мало просто вынести мусор. Раз в неделю полезно промывать само ведро — внутри и снаружи. Это предотвратит появление запаха, особенно в жару. Подойдёт простая смесь воды и средства для посуды.

Ванная

Гигиена в ванной особенно важна. Раз в неделю стоит помыть зеркало, раковину, кран, душевую зону и тщательно обработать унитаз. Это быстро, если делать всё по порядку, а эффект — на неделю вперёд.

Кухонные зоны

Раковина, плита, микроволновка, полки холодильника — всё это используется ежедневно. Чтобы летом не появлялся запах и жирный налёт, лучше выделять субботу на кухонную ревизию. Протирание и промывка занимают немного времени, но возвращают блеск и порядок.

Полы

Летняя пыль и уличная грязь с обуви быстро накапливаются. Пропылесосить и вымыть полы хотя бы раз в неделю — простое правило, которое помогает поддерживать чистоту и улучшает атмосферу в доме.

Суббота — день чистоты и уюта

Регулярная уборка по субботам — это не только способ поддерживать дом в порядке, но и отличная возможность задать ритм всей неделе. Выделив немного времени на смену белья, мытьё полов и уборку ванных комнат, вы создаёте вокруг себя пространство, в котором легче отдыхать, работать и просто жить. Пусть каждая суббота станет ритуалом обновления — ведь чистый дом начинается с привычки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.