Простые действия, которые продлят жизнь бытовым приборам на годы

Знаете ли вы, что даже дорогая бытовая техника может выйти из строя уже через год? Во всему вина невнимательность к простым правилам ухода. Рассказываем, что нельзя игнорировать, если хотите, чтобы ваши приборы радовали годами.
После каждой стирки насухо вытирайте барабан и резиновый уплотнитель — излишняя влага вызывает плесень и запах. Извлекайте контейнер для моющих средств и промывайте его.
Прыгающая при отжиме машинка — сигнал тревоги. Возможно, она установлена на неровной поверхности или вы загружаете больше положенного. Чрезмерная вибрация ведёт к износу амортизаторов.
Идеальный вариант — выбрать объём барабана, соответствующий количеству стирок. Не гонитесь за объёмом — гонитесь за разумной нагрузкой.
Даже если вы не моете посуду ежедневно, запускайте пустую посудомойку хотя бы раз в месяц. Без регулярной работы шланги пересыхают и трескаются.
Запомните:
А для маленькой кухни подойдёт узкий прибор. Главное — не в размере, а в правильной эксплуатации.
Микроволновка требует внимания: не оставляйте капли жира внутри — они будут пригорать и портить внутренности. После каждого использования протирайте стенки.
Если в доме дети — защита от включения обязательна. А если вы используете СВЧ только для разогрева — не переплачивайте за лишние функции. Простота = надёжность.
При разморозке продуктов не используйте максимальную мощность весь цикл — начинайте с высокой, а потом снижайте. Лучше всего — режим автоматической разморозки.
Вот список вещей, которые всегда стоит помнить:
Следите, заботьтесь, не ленитесь — и техника ответит вам долгой службой.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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