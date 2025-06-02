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Простые действия, которые продлят жизнь бытовым приборам на годы

2:53
Недвижимость

Знаете ли вы, что даже дорогая бытовая техника может выйти из строя уже через год? Во всему вина невнимательность к простым правилам ухода. Рассказываем, что нельзя игнорировать, если хотите, чтобы ваши приборы радовали годами.

Приготовление пищи
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Приготовление пищи

Стиральная машина: враги — влага и перегрузка

После каждой стирки насухо вытирайте барабан и резиновый уплотнитель — излишняя влага вызывает плесень и запах. Извлекайте контейнер для моющих средств и промывайте его.

Прыгающая при отжиме машинка — сигнал тревоги. Возможно, она установлена на неровной поверхности или вы загружаете больше положенного. Чрезмерная вибрация ведёт к износу амортизаторов.

Идеальный вариант — выбрать объём барабана, соответствующий количеству стирок. Не гонитесь за объёмом — гонитесь за разумной нагрузкой.

Посудомоечная машина: не простаивай без дела

Даже если вы не моете посуду ежедневно, запускайте пустую посудомойку хотя бы раз в месяц. Без регулярной работы шланги пересыхают и трескаются.

Запомните:

  • Не ставьте посуду с трещинами.
  • Не перегружайте корзины.
  • Удаляйте остатки еды перед мойкой.
  • Оставляйте пространство от других приборов — минимум 50 см, чтобы избежать перегрева.

А для маленькой кухни подойдёт узкий прибор. Главное — не в размере, а в правильной эксплуатации.

Микроволновая печь: следите за чистотой

Микроволновка требует внимания: не оставляйте капли жира внутри — они будут пригорать и портить внутренности. После каждого использования протирайте стенки.

Если в доме дети — защита от включения обязательна. А если вы используете СВЧ только для разогрева — не переплачивайте за лишние функции. Простота = надёжность.

При разморозке продуктов не используйте максимальную мощность весь цикл — начинайте с высокой, а потом снижайте. Лучше всего — режим автоматической разморозки.

Общие правила для всей техники

Вот список вещей, которые всегда стоит помнить:

  • Читайте инструкцию. Производитель знает, как обращаться с прибором.
  • Избегайте резких движений. Хлопанье дверцей — враг техники.
  • Берегите стеклянные и пластиковые элементы от ударов.
  • Используйте защитные функции и системы — защита от протечек и скачков напряжения никогда не будет лишней.
  • Бытовая техника — не роскошь, а помощник, и он заслуживает на уважение. Черезмерная нагрузка, грязь и неравномерность — это то, что убивает даже самую надёжную модель.

Следите, заботьтесь, не ленитесь — и техника ответит вам долгой службой.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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