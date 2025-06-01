Невидимая просрочка: 6 привычных вещей, которые становятся опасными со временем

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о просроченных продуктах, большинство из нас сразу вспоминает еду в холодильнике. Но мало кто задумывается, что и другие повседневные вещи тоже со временем теряют свою эффективность и даже становятся небезопасными. Вот 6 предметов, у которых есть свой "срок жизни", и о которых стоит помнить, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Срок годности на банке

Солнцезащитный крем

С течением времени компоненты солнцезащитных средств разрушаются, и они перестают выполнять свою основную функцию — защищать кожу. Если на упаковке не указан срок годности, безопасным считается использовать крем не дольше 3 лет после покупки. Особенно важно не оставлять его под прямыми солнечными лучами или в жаркой машине — это ускоряет порчу.

Детские автокресла

Материалы, из которых изготовлены автокресла, подвержены износу. Обычно срок службы составляет от 7 до 10 лет. Даже если кресло выглядит "как новое", его защита может быть уже недостаточной. Особенно важно не использовать кресло, если оно участвовало в ДТП, даже лёгком.

Велосипедные шлемы

Даже без видимых повреждений велосипедный шлем стоит менять раз в 5-10 лет. Пена и материалы, поглощающие удар, теряют свои свойства. А если шлем пережил аварию или падение, замену нужно произвести немедленно — защита может быть уже неэффективной.

Дымовые извещатели

Незаметные, но важные приборы. Сенсоры в детекторах дыма со временем теряют чувствительность. Поэтому их нужно менять каждые 10 лет, а батарейки — каждые 6 месяцев. Лучше не ждать сигнала о разряде — проверка извещателя должна быть регулярной.

Лекарства

Даже если таблетки выглядят нормально, после истечения срока годности они могут не только потерять эффективность, но и вызвать побочные реакции. Некоторые соединения изменяются со временем, и это делает их потенциально опасными. Всегда проверяйте упаковку, особенно если препарат хранился долго.

Презервативы

Материалы, из которых они изготовлены, со временем стареют. Слишком старый презерватив может порваться или потерять эластичность. Особенно это важно при хранении в кошельке, кармане или других местах, где он подвергается перегреву и трению. Проверяйте срок на упаковке и не используйте просроченные средства защиты.

Простое средство — лучший щит от муравьёв

Летом муравьи становятся особенно назойливыми, но это не повод хвататься за химию. Достаточно обычной крупной соли — безопасной, доступной и эффективной. Протерев полы солёной водой, вы не просто уничтожите следы насекомых, но и создадите среду, в которой им не захочется оставаться. Простое решение — и никаких незваных гостей.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



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