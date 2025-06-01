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Невидимая просрочка: 6 привычных вещей, которые становятся опасными со временем

3:01
Недвижимость

Когда речь заходит о просроченных продуктах, большинство из нас сразу вспоминает еду в холодильнике. Но мало кто задумывается, что и другие повседневные вещи тоже со временем теряют свою эффективность и даже становятся небезопасными. Вот 6 предметов, у которых есть свой "срок жизни", и о которых стоит помнить, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Срок годности на банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Срок годности на банке

Солнцезащитный крем

  • С течением времени компоненты солнцезащитных средств разрушаются, и они перестают выполнять свою основную функцию — защищать кожу. Если на упаковке не указан срок годности, безопасным считается использовать крем не дольше 3 лет после покупки. Особенно важно не оставлять его под прямыми солнечными лучами или в жаркой машине — это ускоряет порчу.

Детские автокресла

  • Материалы, из которых изготовлены автокресла, подвержены износу. Обычно срок службы составляет от 7 до 10 лет. Даже если кресло выглядит "как новое", его защита может быть уже недостаточной. Особенно важно не использовать кресло, если оно участвовало в ДТП, даже лёгком.

Велосипедные шлемы

  • Даже без видимых повреждений велосипедный шлем стоит менять раз в 5-10 лет. Пена и материалы, поглощающие удар, теряют свои свойства. А если шлем пережил аварию или падение, замену нужно произвести немедленно — защита может быть уже неэффективной.

Дымовые извещатели

  • Незаметные, но важные приборы. Сенсоры в детекторах дыма со временем теряют чувствительность. Поэтому их нужно менять каждые 10 лет, а батарейки — каждые 6 месяцев. Лучше не ждать сигнала о разряде — проверка извещателя должна быть регулярной.

Лекарства

  • Даже если таблетки выглядят нормально, после истечения срока годности они могут не только потерять эффективность, но и вызвать побочные реакции. Некоторые соединения изменяются со временем, и это делает их потенциально опасными. Всегда проверяйте упаковку, особенно если препарат хранился долго.

Презервативы

  • Материалы, из которых они изготовлены, со временем стареют. Слишком старый презерватив может порваться или потерять эластичность. Особенно это важно при хранении в кошельке, кармане или других местах, где он подвергается перегреву и трению. Проверяйте срок на упаковке и не используйте просроченные средства защиты.

Простое средство — лучший щит от муравьёв

Летом муравьи становятся особенно назойливыми, но это не повод хвататься за химию. Достаточно обычной крупной соли — безопасной, доступной и эффективной. Протерев полы солёной водой, вы не просто уничтожите следы насекомых, но и создадите среду, в которой им не захочется оставаться. Простое решение — и никаких незваных гостей.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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