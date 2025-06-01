Хватит делить кухню с муравьями: этот трюк с солью работает безотказно

С приходом тепла в дом проникают не только солнечные лучи, но и… муравьи. Эти маленькие захватчики появляются внезапно, устраивают разведку и вскоре превращают кухню или балкон в свою базу. Но прежде чем бежать в магазин за токсичными инсектицидами, загляните в кладовку — решение уже там.
Хотя муравьи не кусаются и не шумят, их визиты крайне нежелательны. Найдя источник еды, они выстраивают целые маршруты и могут "переманить" за собой целую колонию. И чем дольше они остаются, тем сложнее от них избавиться.
Прежде всего — понаблюдайте. Муравьи редко приходят случайно. Они движутся по следам, оставленным сородичами, ориентируясь на запахи. Поэтому важно:
Один из эффективных способов — смесь жжёного кофе и гвоздики. Этот резкий аромат муравьи просто не переносят. Достаточно разложить смесь у окон, дверей и балконов, чтобы отвадить незваных гостей.
Да, обычная поваренная соль — это именно тот белый порошок, который отпугивает муравьёв лучше многих аэрозолей. Причины просты:
Муравьи быстро потеряют ориентацию и уйдут искать более "дружелюбные" места. А вы — забудете об их существовании.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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