Холодильник портит продукты? Возможно, вы забыли о важной детали

Почему одни продукты хранятся неделями, а другие портятся за сутки? Возможно, причина — в неправильной температуре в вашем холодильнике. Даже пара градусов играет роль.
Если молоко скисает до срока, овощи вянут, а запах от еды настораживает — вероятно, в камере слишком тепло. Причина может быть в настройках, неплотно закрытой дверце или жаре в комнате.
Продукты становятся твёрдыми, появляются ледяные корочки, а соки замерзают — это сигнал, что температура слишком низкая. В морозилке это проявляется инейным налётом, ломкой текстурой пищи и высокой нагрузкой на компрессор.
Положите термометр на среднюю полку. Лучше использовать уличный или холодильный прибор, так как обычный комнатный может показать неверные данные. Для морозилки он не подойдёт вовсе.
Настройте градусы с помощью кнопок: шаг изменения обычно составляет 1 °C. У некоторых моделей уже заложены значения — достаточно выбрать нужное.
Поверните колесо — вправо сильнее охлаждение, влево — теплее. Цифры или звёздочки показывают уровень холода, а не точные градусы.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.