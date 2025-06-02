Холодильник портит продукты? Возможно, вы забыли о важной детали

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему одни продукты хранятся неделями, а другие портятся за сутки? Возможно, причина — в неправильной температуре в вашем холодильнике. Даже пара градусов играет роль.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Когда температура слишком высокая

Если молоко скисает до срока, овощи вянут, а запах от еды настораживает — вероятно, в камере слишком тепло. Причина может быть в настройках, неплотно закрытой дверце или жаре в комнате.

А если холод перебор

Продукты становятся твёрдыми, появляются ледяные корочки, а соки замерзают — это сигнал, что температура слишком низкая. В морозилке это проявляется инейным налётом, ломкой текстурой пищи и высокой нагрузкой на компрессор.

Как измерить температуру

Положите термометр на среднюю полку. Лучше использовать уличный или холодильный прибор, так как обычный комнатный может показать неверные данные. Для морозилки он не подойдёт вовсе.

Как правильно выставить температуру

В холодильном отделении оптимально +2…+4 °C. Больше +5 — и бактерии начинают активно размножаться.

В морозилке — около -18 °C. Ниже — только для быстрой заморозки, но не на постоянной основе.

У вас электронная панель

Настройте градусы с помощью кнопок: шаг изменения обычно составляет 1 °C. У некоторых моделей уже заложены значения — достаточно выбрать нужное.

Механическое управление

Поверните колесо — вправо сильнее охлаждение, влево — теплее. Цифры или звёздочки показывают уровень холода, а не точные градусы.

Как поддерживать нужный режим

Не ставьте горячие блюда — они поднимут температуру.

Не переполняйте полки, но и пустым холодильник держать не стоит.

Проверяйте уплотнители и не оставляйте дверцу открытой надолго.

Размещайте продукты с умом: скоропортящееся — ближе к морозилке, остальное — на дверцы и верхние полки.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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