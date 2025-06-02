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Вот что влияет на цену шкафа-купе — и где легко сократить расходы

3:17
Недвижимость

Хотите практичный шкаф-купе и при этом не переплачивать? Это возможно — главное знать, на чём можно срезать стоимость без ущерба для качества. Идеальное решение можно собрать под себя, не опустошая кошелёк.

встроенный шкаф
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
встроенный шкаф

Готовый или на заказ

Если бюджет ограничен, первым делом стоит задуматься о покупке типового шкафа-купе. Готовые модели с фиксированными размерами и стандартной комплектацией обойдутся в 4-5 раз дешевле, чем индивидуальные проекты. Средняя цена таких шкафов — около 20 тыс. рублей.

Что влияет на цену

Основные параметры, которые вы задаёте самостоятельно, — это:

  • Габариты.
  • Материалы и фурнитура.
  • Цвет и оформление фасадов.
  • Внутреннее наполнение.
  • Система направляющих.

Даже в заказной категории можно выбрать эконом-вариант — от 30 тыс. рублей. Дальше идёт средний класс (60-100 тыс.), премиум и люкс (150 тыс. и выше).

Фасады — главный расход

Именно дверцы формируют до 70 % стоимости шкафа. Хотите сэкономить — выбирайте глухие фасады из МДФ. Они на 30 % дешевле стеклянных. Простое зеркало увеличивает цену дверцы примерно на 1500 рублей, а декоративные вставки, тонированные и сатинированные поверхности могут удорожить фасад в разы.

Полноформатные фасады — ещё один способ сэкономить: комбинированные варианты всегда дороже.

Цвет важен… но не всегда

Панели ДСП стандартных оттенков из складской программы — самый бюджетный вариант. А вот модные цвета на заказ могут поднять цену на 10 %. Если эстетика внутри шкафа для вас не критична, смело берите белый — он дешевле.

Высота имеет значение

Шкаф "до потолка" — мечта многих, но не всегда оправдана. За отдельные антресольные дверцы придётся доплатить. Одна общая дверь может быть экономичнее, но имейте в виду: не все системы выдерживают высоту выше 2420 мм. А полотна выше 3000 мм требуют дорогих профилей.

Раздвижные системы: алюминий vs сталь

Для бюджетных моделей лучше подойдут стальные профили. Они дешевле, но вполне справляются с задачей, если не планируется сложная конструкция. Алюминиевые — дороже, но и прочнее, особенно для высоких или комбинированных фасадов.

Внутреннее наполнение — зона оптимизации

Статичные полки и ящики из ДСП и пластика — самый дешёвый вариант. Частичное выдвижение — минус тысяча рублей в сравнении с полновыдвижным. А если отказаться от выдвижных элементов вовсе — экономия почти вдвое. Главное — не жертвовать удобством там, где оно критично.

Важный момент

Все варианты экономии стоит рассматривать только после того, как у вас на руках будет дизайн-проект с точными размерами, перечнем материалов и фурнитуры. Тогда вы увидите, где именно можно разумно сократить бюджет.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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