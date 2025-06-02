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Лестница на второй этаж может удивить — не каждый выберет такую конструкцию

2:58
Недвижимость

Хотите, чтобы лестница в доме была не только надёжной, но и стильной? Тогда важно разобраться в типах конструкций, материалах и способах крепления. Разложим всё по полочкам — кратко, понятно и по делу.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Конструкции: какие бывают

Маршевая лестница. Самый популярный и понятный вариант. Она состоит из прямых или поворотных пролетов (маршей), каждый из которых соединяет этажи или площадки. Один марш — от 3 до 17 ступеней. Подходят для любых домов, но требуют немало места.
Разновидности:

  • Прямые.
  • П-образные.
  • Г-образные с забежными ступенями.
  • Винтовая.

Спиральный подъем — эффектно и компактно. Ступени закручиваются вокруг оси. Отличный вариант для небольших помещений, но не слишком удобен при подъеме с габаритными вещами.

Способы крепления

  • Косоуры — наклонные балки с вырезами под ступени. Самый классический и надёжный способ крепления. Используют дерево, металл или бетон.
  • Консольная лестница. Создаёт иллюзию, что висит в воздухе. Ступени встроены в стену или прикреплены анкерами и кронштейнами. Подходит не для всех домов — нужна крепкая несущая стена.
  • На больцах. Разновидность консольной. Каждая ступень крепится болтами — один конец в стену, другой — в ступень. Легко выглядит и отлично подходит под современные стили.

Из чего делают

  • Дерево. Классика, которая всегда в моде. Подойдут дуб, бук, ясень. Сосна — бюджетный, но менее прочный вариант. Деревянные лестницы красивы даже без отделки, достаточно лака.
  • Бетон. Надёжен и долговечен. Часто устанавливается ещё на этапе строительства. Требует отделки — например, деревом или камнем.
  • Металл. Металлокаркас с деревянными ступенями — оптимален для современных интерьеров. Требует антикоррозийной обработки.
  • Стекло. Самое эффектное решение. Пропускает свет, визуально облегчает пространство. Используется многослойное безопасное стекло с антискользящим покрытием.

Эргономика и безопасность

Ширина, высота ступеней и угол наклона должны быть удобны для повседневного использования. Это не только про комфорт, но и про безопасность.

Дизайн и отделка

  • Материалы: дерево, камень, керамогранит — выбор зависит от стиля дома.
  • Ограждения: резные или стеклянные, геометрические или витые — перила задают характер лестнице.
  • Освещение: светодиоды, встроенные лампы и бра подчёркивают архитектуру и повышают безопасность.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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