Натяжной потолок может испортить ремонт — вот как этого избежать

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы думаете, установка натяжного потолка — дело простое и быстрое? Это так, если монтажом занимаются профессионалы. Но даже мастера порой допускают ошибки, а переделки стоят денег и нервов. Чтобы всё прошло гладко, важно заранее понимать ключевые моменты установки и уметь оценить результат.

Фото: commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лестница

Какой способ крепления выбрать

Именно от метода крепления зависит, насколько прочной и эстетичной будет конструкция, а ещё - насколько "опустится" потолок. Вот три основных варианта:

Гарпунный. К краю полотна приваривается гибкая окантовка — "гарпун", которая защёлкивается в багет.

Плюсы: можно демонтировать и установить снова, недорогой.

Минусы: сложен в использовании с изогнутыми формами, оставляет щель по периметру.

Клиновидный. Профиль с распорками-клиньями крепится к стене. Полотно зажимается внутри.

Почти не снижает высоту потолка.

Со временем крепление может ослабнуть, демонтаж без повреждений невозможен.

Клипсовый. Похож на предыдущий, но используется только для тканевых покрытий.

Нет щелей, эстетично.

Только для определённых материалов.

Важно: гарпун "съест" минимум 3,5 см от высоты, клин и клипса — 0,8-1 см, плюс 1,5-2 см на возможные неровности. Встраиваемое освещение увеличит отступ до 8-10 см.

Когда монтировать потолок

Установка возможна и в процессе ремонта, и после, но есть нюансы:

Стены должны быть ровными, сухими и подготовленными.

Покраску и плитку делают до установки, обои и штукатурку — как до, так и после (на ваш страх и риск).

Напольное покрытие лучше укладывать после натяжного потолка — особенно при использовании ПВХ-плёнки и тепловой пушки. Иначе новое покрытие может "повести" от температуры.

Ремонт уже сделан? Просто закройте мебель и пол от пыли и повреждений. Этого достаточно.

Нужно ли готовить черновой потолок

Да, хоть и в минимальном объёме:

Заделайте щели шпаклёвкой или герметиком — чтобы не было сквозняков под полотном.

Удалите отслоившуюся штукатурку и краску — если они обрушатся, потолок провиснет.

Обязательно загрунтуйте основание антисептиком — для защиты от грибка.

Последний этап — проверка работы

После завершения монтажа внимательно осмотрите результат. Всё устраивает? Подписывайте акт и оплачивайте. Есть претензии — требуйте устранения в оговорённый срок.

Если компания отказывается выполнять доработки — не бойтесь расторгнуть договор и обратиться к другой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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