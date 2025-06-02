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Натяжной потолок может испортить ремонт — вот как этого избежать

2:58
Недвижимость

Вы думаете, установка натяжного потолка — дело простое и быстрое? Это так, если монтажом занимаются профессионалы. Но даже мастера порой допускают ошибки, а переделки стоят денег и нервов. Чтобы всё прошло гладко, важно заранее понимать ключевые моменты установки и уметь оценить результат.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Какой способ крепления выбрать

Именно от метода крепления зависит, насколько прочной и эстетичной будет конструкция, а ещё - насколько "опустится" потолок. Вот три основных варианта:

Гарпунный. К краю полотна приваривается гибкая окантовка — "гарпун", которая защёлкивается в багет.

  • Плюсы: можно демонтировать и установить снова, недорогой.
  • Минусы: сложен в использовании с изогнутыми формами, оставляет щель по периметру.

Клиновидный. Профиль с распорками-клиньями крепится к стене. Полотно зажимается внутри.

  • Почти не снижает высоту потолка.
  • Со временем крепление может ослабнуть, демонтаж без повреждений невозможен.

Клипсовый. Похож на предыдущий, но используется только для тканевых покрытий.

Нет щелей, эстетично.

Только для определённых материалов.

Важно: гарпун "съест" минимум 3,5 см от высоты, клин и клипса — 0,8-1 см, плюс 1,5-2 см на возможные неровности. Встраиваемое освещение увеличит отступ до 8-10 см.

Когда монтировать потолок

Установка возможна и в процессе ремонта, и после, но есть нюансы:

  • Стены должны быть ровными, сухими и подготовленными.
  • Покраску и плитку делают до установки, обои и штукатурку — как до, так и после (на ваш страх и риск).
  • Напольное покрытие лучше укладывать после натяжного потолка — особенно при использовании ПВХ-плёнки и тепловой пушки. Иначе новое покрытие может "повести" от температуры.

Ремонт уже сделан? Просто закройте мебель и пол от пыли и повреждений. Этого достаточно.

Нужно ли готовить черновой потолок

Да, хоть и в минимальном объёме:

  • Заделайте щели шпаклёвкой или герметиком — чтобы не было сквозняков под полотном.
  • Удалите отслоившуюся штукатурку и краску — если они обрушатся, потолок провиснет.
  • Обязательно загрунтуйте основание антисептиком — для защиты от грибка.

Последний этап — проверка работы

После завершения монтажа внимательно осмотрите результат. Всё устраивает? Подписывайте акт и оплачивайте. Есть претензии — требуйте устранения в оговорённый срок.

Если компания отказывается выполнять доработки — не бойтесь расторгнуть договор и обратиться к другой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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