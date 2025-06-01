Как сделать комнату на миллион, не тратя и десяти тысяч: секрет дизайнеров

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы гости заходили в ваш дом с восхищением? Чтобы в комнате ощущалась гармония, стиль и уют — как на страницах интерьерных журналов? Для этого не нужно тратить целое состояние.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Создать ощущение дорогого интерьера можно за счёт деталей — доступных, но эффектных.

Освещение, которое делает интерьер уютным и выразительным

Правильный свет меняет всё. Даже бюджетные светильники с тёплым свечением способны превратить обычную комнату в уютное, притягательное пространство.

Добавьте настольные лампы с тканевыми абажурами, подвесные светильники с металлическими акцентами или светодиодные ленты под шкафами. Разместите источники света в разных точках комнаты — это создаёт мягкую многослойность и добавляет глубину.

Текстиль, который "работает" как дизайнерский элемент

Один плед или новая штора могут задать стиль всей комнате. Обратите внимание на ткани с выразительной фактурой: лен, бархат, искусственный шелк.

Однотонные подушки глубоких оттенков (изумруд, охра, бордо) выглядят дорого и благородно. А длинные шторы до пола с мягкой драпировкой добавят ощущение высоты и торжественности.

Зеркала: больше простора и света без ремонта

Зеркала визуально расширяют комнату, отражают свет и делают интерьер живее. Повесьте одно большое зеркало в прихожей или над комодом — это простое решение с эффектом "вау".

Хотите больше характера? Соберите композицию из нескольких маленьких зеркал на одной стене. Такой приём выглядит нестандартно и придаёт пространству глянец.

Растения — не просто зелень, а живая часть интерьера

Фикус, монстера или олива в напольном кашпо превращают обычный угол в стильную зону. Даже пара суккулентов на подоконнике оживляет комнату.

Секрет — в горшках. Отдавайте предпочтение керамике, натуральным текстурам и спокойным тонам: белый, терракотовый, песочный.

Меньше — лучше: уберите визуальный шум

Слишком много мелкого декора делает даже дорогой интерьер беспокойным. Выберите 2-3 выразительных предмета — вазу с рельефом, статуэтку из металла, керамическую чашу необычной формы.

Чётко выстроенные акценты выглядят стильно и придают пространству собранность.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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