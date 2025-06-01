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Почему даже новая кухня раздражает — и как всё исправить за вечер

2:14
Недвижимость

Вы потратились на гарнитур, выбрали красивую плитку, а кухня всё равно раздражает? Проблема не в цвете фасадов. И даже не в технике.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

По мнению дизайнеров и специалистов по эргономике, причина — в незаметном, но разрушительном факторе: плохая организация пространства. Это именно та мелочь, которая съедает ваше время, энергию и ощущение уюта каждый день.

Когда порядок важнее ремонта

Главный источник усталости на кухне — не старые шкафы, а банальный беспорядок. Исследования показывают: до 30 минут в день люди тратят на поиски кастрюли, крышки или нужной банки.

Разбросанные вещи создают визуальный шум, перегружают мозг и усиливают стресс. Грамотная система хранения может не только вернуть спокойствие, но и сократить время готовки.

Зонирование: простой способ организовать кухню логично

Первый шаг — разделить кухню на зоны:
— приготовление (плита, ножи, кастрюли),
— мойка (губки, средство, сушилка),
— хранение (продукты, специи, посуда).

То, что вы используете рядом с плитой — должно быть под рукой. Специи лучше держать в выдвижном ящике у варочной панели, а сковороды — прямо под ней. Простая логика экономит вам десятки мелких движений каждый день.

Ящики, которые работают вместо вас

Используйте органайзеры и разделители в ящиках — так вы моментально найдёте всё необходимое. По данным экспертов по эргономике, это ускоряет рутину до 50%.

Найдите органайзеры по размеру или сделайте их из подручных материалов — коробок, контейнеров, даже картонных разделителей.

Пустая столешница — ваш лучший помощник

Даже дорогая кухня с заваленной рабочей поверхностью выглядит уставшей. Уберите всё лишнее: технику, которой не пользуетесь каждый день, баночки с крупами, декоративные детали.

Чистые поверхности визуально увеличивают кухню на до 20%, показали исследования дизайнеров. А мелкие предметы храните в подвесных корзинах, на полках или внутри шкафов.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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