Ремонт за 3 000 рублей: девушка из Самары превратила хрущёвку в мечту

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы откладываете ремонт, потому что "меньше 100 тысяч — не считается"? Тем временем другие преображают жильё, тратя меньше, чем стоит кофе на вынос.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Жительница Самары Алина сделала невозможное: за 30 дней она превратила типовую хрущёвку в уютную и стильную квартиру, уложившись в… 3 000 рублей. Без кредитов, дизайнеров и дорогостоящих материалов. Её секрет — не в волшебстве, а в простом подходе "маленьких шагов": каждый день — одно улучшение на 100 рублей.

Краска против старья: неделя преображения мебели

Первая тысяча ушла на банку краски и валик. Этого хватило, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую мебель: шкаф, дверцы тумбочек и даже межкомнатные двери.

Цвета вроде тёмно-синего или графитового мгновенно делают мебель визуально "дороже", а матовый эффект создаёт ощущение дизайнерского ремонта. Вместо разрушения — перекраска. Быстро, просто и видно результат.

Свет, который делает атмосферу

На вторую неделю Алина потратила ещё 1 000 рублей: светодиодная лента, пару новых плафонов из магазинов фиксированных цен и тёплые лампочки.

Подсветка над полками и в нишах добавила глубины, зеркалу — объёма, а комнате — уюта. Даже дешёвый свет, если расставить акценты грамотно, меняет восприятие пространства сильнее, чем новые обои.

Мягкость, ткани и жизнь: финальные штрихи

Третья тысяча ушла на текстиль: недорогой лён, наполнитель для подушек, лоскуты. За вечер можно сшить простой коврик, чехлы на диван или шторы — даже если раньше вы не держали в руках иголку.

А на остаток бюджета — около 500 рублей — Алина купила растение и сделала кашпо из банки. Замиокулькас не требует особого ухода, а интерьер сразу оживает, пишет tut-news.ru.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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