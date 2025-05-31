Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пищевая сода — одна из тех вещей, которую вы однажды покупаете, а потом удивляетесь, как раньше обходились без нее. Этот недорогой порошок не только избавляет от изжоги, но и помогает в саду, на кухне, в ванной, а заодно и в борьбе с неприятными запахами. Если вы до сих пор используете её только как разрыхлитель для теста, приготовьтесь удивиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ложка соды

Секретное оружие от запахов и грязи

Сода легко нейтрализует запахи — и в этом ее огромный бытовой потенциал. Просто поставьте небольшую миску с порошком в холодильник или положите мешочек с содой на полку для обуви: ароматов не останется. В мусорном ведре она тоже работает безупречно — достаточно посыпать дно, чтобы запахи больше не напоминали о себе. Эффект держится до месяца, после чего порошок нужно заменить.

Чистота без усилий: сода вместо швабры и щетки

В быту сода действует не хуже чистящих гелей. Засохший жир в кастрюле? Мыльный налет на раковине? Плитка в ванной? Просто намочите поверхность, насыпьте соду и потрите. Если загрязнение серьезное — соедините с уксусом или лимонным соком, и наблюдайте, как реакция вспенивает даже самые въевшиеся пятна. Причем сода мягче многих средств: ею можно чистить матрасы, ковры и даже обивку. Достаточно рассыпать порошок, подождать полчаса и пропылесосить — и неприятный запах вместе с пылью исчезнет.

Волшебство в саду: от плесени до мощеных дорожек

Пищевая сода хороша не только в доме. В саду она справляется с мхом и лишайником на плитке: просто посыпьте зелёные участки, оставьте на полчаса и пройдитесь щеткой — тротуар снова будет как новый. А ещё сода помогает растениям: раствор из воды, соды и капли моющего средства — отличное средство от мучнистой росы. Главное — распылять в безветренную погоду и не в солнечный зной. А если нужно немного снизить кислотность почвы, сода и тут выручит.

Немного неожиданного: шампунь, паста и антиперспирант

Есть и более нестандартные применения. Соду иногда используют как сухой шампунь — посыпаете корни, ждете, потом расчесываете. Кто-то добавляет её в зубную пасту — она слегка отбеливает эмаль. Правда, делать это лучше нечасто: эффект достигается за счет легкого истирания, а эмаль, как известно, не восстанавливается.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .



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