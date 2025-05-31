Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Вихлянцева: Рублёв может одолеть Синнера в поединке, который все ждали
Как за 40 минут приготовить нежный клубничный торт, который просто тает во рту? Попробуйте этот рецепт
Этот пункт ПДД спасает даже после проезда на красный — главное знать, как его использовать
Отпуск мечты: как Laqua by the Lake меняет представление о роскоши на озере Орта
Была домом для динозавров и птиц: Арктика 73 миллиона лет назад
Садальский рассказал о рецепте напитка из прошлого века
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм

Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне

2:38
Недвижимость

Пищевая сода — одна из тех вещей, которую вы однажды покупаете, а потом удивляетесь, как раньше обходились без нее. Этот недорогой порошок не только избавляет от изжоги, но и помогает в саду, на кухне, в ванной, а заодно и в борьбе с неприятными запахами. Если вы до сих пор используете её только как разрыхлитель для теста, приготовьтесь удивиться.

Ложка соды
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложка соды

Секретное оружие от запахов и грязи

Сода легко нейтрализует запахи — и в этом ее огромный бытовой потенциал. Просто поставьте небольшую миску с порошком в холодильник или положите мешочек с содой на полку для обуви: ароматов не останется. В мусорном ведре она тоже работает безупречно — достаточно посыпать дно, чтобы запахи больше не напоминали о себе. Эффект держится до месяца, после чего порошок нужно заменить.

Чистота без усилий: сода вместо швабры и щетки

В быту сода действует не хуже чистящих гелей. Засохший жир в кастрюле? Мыльный налет на раковине? Плитка в ванной? Просто намочите поверхность, насыпьте соду и потрите. Если загрязнение серьезное — соедините с уксусом или лимонным соком, и наблюдайте, как реакция вспенивает даже самые въевшиеся пятна. Причем сода мягче многих средств: ею можно чистить матрасы, ковры и даже обивку. Достаточно рассыпать порошок, подождать полчаса и пропылесосить — и неприятный запах вместе с пылью исчезнет.

Волшебство в саду: от плесени до мощеных дорожек

Пищевая сода хороша не только в доме. В саду она справляется с мхом и лишайником на плитке: просто посыпьте зелёные участки, оставьте на полчаса и пройдитесь щеткой — тротуар снова будет как новый. А ещё сода помогает растениям: раствор из воды, соды и капли моющего средства — отличное средство от мучнистой росы. Главное — распылять в безветренную погоду и не в солнечный зной. А если нужно немного снизить кислотность почвы, сода и тут выручит.

Немного неожиданного: шампунь, паста и антиперспирант

Есть и более нестандартные применения. Соду иногда используют как сухой шампунь — посыпаете корни, ждете, потом расчесываете. Кто-то добавляет её в зубную пасту — она слегка отбеливает эмаль. Правда, делать это лучше нечасто: эффект достигается за счет легкого истирания, а эмаль, как известно, не восстанавливается.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
События
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм
Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами
Когда и как поливать баклажаны, чтобы плоды были сочными и вкусными
Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы
Легенда возвращается: скакалка снова в моде! Раскрыт простой секрет идеальной фигуры
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.