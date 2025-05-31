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Пряность, которая спасает от моли и плохих запахов: как использовать лавровый лист не по назначению

2:28
Недвижимость

Лавровый лист для большинства — просто кулинарная добавка. Его бросают в суп или соус, а после варки выбрасывают без сожаления. Но мало кто знает, что это скромное растение на самом деле обладает удивительными свойствами, уходящими корнями в мифы и древние ритуалы.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

В античные времена лавровые венки украшали головы победителей, поэтов и императоров. Считалось, что дерево Аполлона защищает от болезней, молний и злых духов. А теперь оказывается, что и от более прозаичных угроз — вроде моли в крупе и запаха в ведре.

Его аромат отпугивает больше, чем привлекает

Секрет лавра — в эфирных маслах. Они дают насыщенный пряный запах, который приятен людям, но совершенно не нравится насекомым. Если положить несколько сухих листьев в банку с мукой или рисом, можно спокойно забыть о мучных червецах, пищевой моли и других "жильцах". Такой трюк особенно полезен летом, когда вредители активизируются. Причем листья работают даже тогда, когда уже высохли и забыты где-нибудь в кладовке — аромат сохраняется на удивление долго.

Защищает кухню, шкаф и даже мусорное ведро

Помимо кухонных контейнеров, лавровый лист стоит разложить и в шкафах — в тех, где хранятся сухие продукты, а также среди посуды или салфеток. Этим же способом можно воспользоваться в ванной, особенно если под раковиной или у корзины для белья иногда появляются мошки. Некоторые добавляют листья даже в мусорное ведро — достаточно пары штук на дне, чтобы неприятный запах не распространялся, а мелкие насекомые обходили стороной. Если есть доступ к лавровому дереву, его веточку можно повесить в подвале или гараже — там, где обычно не хватает свежего воздуха и света.

Магия из кладовки, которую не стоит недооценивать

Лавровый лист не решит все бытовые проблемы, но поможет сберечь нервы и чистоту. Без химии, без усилий, с бонусом в виде символического значения. Его можно использовать по-старинке — как оберег, можно — по-новому, как ароматную защиту от бытовых мелочей, которые раздражают. В любом случае это тот случай, когда древнее растение оказывается неожиданно современным и полезным.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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