Блеск без усилий: как один лимон решает проблему известкового налета в ванной

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Известковый налёт — частый гость в ванной, особенно там, где вода отличается повышенной жесткостью. Пятна, разводы, забитые отверстия душа и мутные стеклянные перегородки — всё это последствия карбоната кальция, который образуется при взаимодействии воды с поверхностями. Но есть простое решение, которое давно работает, хотя о нем часто забывают.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Обычный лимон — природный очиститель, который действительно работает

Мастера канала Fix and Stuff уверены: достаточно одного лимона, чтобы ванная снова засияла. Благодаря натуральной кислоте он эффективно разрушает минеральные отложения, не оставляя после себя резкого запаха или агрессивных следов.

Налет чаще всего скапливается вокруг выпускных отверстий. Достаточно разрезать лимон пополам и натереть проблемные участки. Через несколько минут известковый налет счищается почти без усилий.

Забился душ? Поможет лимон и пищевая пленка

Если отверстия в душевой лейке перестали пропускать воду, проблему тоже можно решить без агрессивных средств. Лимон нарезают толстыми кружками, оборачивают ими насадку и фиксируют пищевой пленкой. Через полчаса — максимум час — достаточно промыть горячей водой. Распыление снова будет равномерным, а сам душ — как новый.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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