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Унитаз засияет: копеечное средство из кухни растворит известковый налет за 30 минут

3:13
Недвижимость

Борьба с известковым налетом и желтыми пятнами в туалете — одна из самых не любимых задач по уборке. Многие считают, что без агрессивных химических средств избавиться от этих проблем невозможно. Однако есть эффективный и безопасный способ вернуть унитазу чистоту, используя доступные ингредиенты из вашей кухни.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Сода и лимонная кислота — мощная комбинация для борьбы с накипью

Пищевая сода известна своими очищающими и обезжиривающими свойствами. В сочетании с лимонной кислотой, обладающей антибактериальным эффектом, эта смесь становится мощным чистящим средством. Для приготовления возьмите 1/3 стакана соды и 1/4 стакана лимонной кислоты, тщательно перемешайте и посыпьте этим составом унитаз. Оставьте на 30 минут, а затем тщательно смойте теплой водой.

Сода и уксус — союз против сложных загрязнений

Если унитаз загрязнен сильно, поможет смесь соды и уксуса. Этот дуэт не только эффективно удаляет налет и пятна, но и устраняет неприятные запахи. Смешайте две столовые ложки соды с двумя столовыми ложками уксуса, нанесите на проблемные участки и оставьте на 15 минут. После этого смойте теплой водой — унитаз станет чистым и сияющим.

Яблочный уксус — универсальное дезинфицирующее средство

Яблочный уксус известен своими мощными дезинфицирующими свойствами. Его можно использовать не только для удаления известкового налета, но и для поддержания чистоты унитаза. Смешайте полстакана уксуса с соком одного лимона — вы получите эффективное средство для чистки. Нанесите на поверхность унитаза, оставьте на 12 минут, затем тщательно сполосните теплой водой.

Кока-кола — неожиданный, но эффективный помощник в уборке

Да-да, кока-кола может стать отличным чистящим средством. Благодаря содержанию фосфорной кислоты, она эффективно удаляет налет и грязь. Налейте напиток в унитаз, оставьте на час, затем тщательно почистите щеткой и смойте водой. Кока-кола также справится с другими видами загрязнений и отложений.

Преимущества использования домашних средств:

  • Экологичность: Вы заботитесь о природе, используя натуральные ингредиенты.
  • Безопасность: Домашние средства не содержат вредных химических веществ, что снижает риск аллергии и других проблем со здоровьем.
  • Эффективность: Эти методы проверены временем и отлично справляются с типичными загрязнениями.
  • Экономия: Вы экономите деньги на покупке специализированных чистящих средств.

Избавление от известкового налета и желтых пятен в туалете не обязательно требует использования агрессивных химикатов. Простые ингредиенты, которые всегда под рукой, помогут вам поддерживать чистоту и свежесть унитаза. Эти домашние методы не только эффективны, но и безопасны для здоровья и окружающей среды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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