Эта специя делает то, чего не может дорогая техника — влага в панике

Обычно лавровый лист мы кладём в суп. Но мало кто знает, что его возможности куда шире. Это не просто ароматная пряность — это природное оружие против влаги, запахов и даже насекомых в доме.
Листья лавра обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Они впитывают излишнюю влагу и мешают образованию плесени, особенно в таких зонах, как кухня, ванная или шкафы.
Простой способ: положите пару сухих листьев в блюдце и разместите в проблемной зоне. Приятный запах — бонус. Меняйте листья раз в две недели.
Усилить эффект поможет смесь из измельчённого лавра и соли. Насыпьте её в небольшие ёмкости и расставьте в углах, под раковинами, в гардеробе. Соль впитывает влагу, лавр препятствует размножению грибка.
Если нужна более активная защита, приготовьте лавровый отвар:
Обрабатывайте стены, плитку, углы — везде, где может быть влага.
Лавровый лист — бюджетная и экологичная альтернатива покупным осушителям. Он:
Лавр отпугивает комаров, муравьёв и тараканов — они не переносят его аромат. А если дополнить его регулярным проветриванием, дом станет заметно суше и свежее.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.