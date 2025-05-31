Один нажим — и рубашка либо сияет, либо превращается в тряпку

Рубашка может быть выглажена так, что выглядит как с витрины бутика. А может — словно её прижали учебником на перемене. Разница — в деталях. Всё начинается с подготовки.
После стирки дайте рубашке высохнуть на широких пластиковых плечиках. Узкие или металлические могут оставить заломы, особенно на плечах. Перед глажкой проверьте: не осталось ли пятен? Иначе под температурой они "впекутся" в ткань.
Лучше всего гладить, пока рубашка чуть влажная. Уже высохла? Сбрызните её фильтрованной водой из пульверизатора. Обязательно расстегните все пуговицы, включая манжеты, и выверните вещь наизнанку.
Температуру смотрим по бирке. Нет бирки? Ориентируйтесь на ткань:
Если ткань смешанная, выбирайте режим по самому "капризному" волокну.
И главное — никаких хаотичных движений вперёд-назад. Только сверху вниз, с лёгким нажимом. Тогда и складок не останется, и ткань не будет "переглаженной".
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
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