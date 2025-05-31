Один нажим — и рубашка либо сияет, либо превращается в тряпку

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рубашка может быть выглажена так, что выглядит как с витрины бутика. А может — словно её прижали учебником на перемене. Разница — в деталях. Всё начинается с подготовки.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

С чего начать

После стирки дайте рубашке высохнуть на широких пластиковых плечиках. Узкие или металлические могут оставить заломы, особенно на плечах. Перед глажкой проверьте: не осталось ли пятен? Иначе под температурой они "впекутся" в ткань.

Лучше всего гладить, пока рубашка чуть влажная. Уже высохла? Сбрызните её фильтрованной водой из пульверизатора. Обязательно расстегните все пуговицы, включая манжеты, и выверните вещь наизнанку.

Настройка утюга — половина успеха

Температуру смотрим по бирке. Нет бирки? Ориентируйтесь на ткань:

Хлопок, лен — высокая температура (150-200 °C), нужен пар.

Шелк, синтетика — максимум 110 °C, никакого пара. Гладьте через сухую хлопковую ткань.

Шерсть — средний нагрев (около 150 °C), утюжим через влажную ткань.

Если ткань смешанная, выбирайте режим по самому "капризному" волокну.

Гладим правильно: от мелкого к крупному

Воротник. Начинайте с изнанки, от краёв к центру, потом — с лицевой. Не переусердствуйте, складки должны остаться мягкими.

Манжеты. Сначала изнутри, потом — снаружи. Будьте аккуратны с пуговицами — утюгом только вокруг, не по ним.

Кокетка спинки. Наденьте на узкий край доски, двигайтесь от центра к краям. Используйте пар для плотной ткани.

Рукава. Гладьте по направлению от плеча к манжете, затем с другой стороны. Следите за швом — он должен лежать строго по краю.

И главное — никаких хаотичных движений вперёд-назад. Только сверху вниз, с лёгким нажимом. Тогда и складок не останется, и ткань не будет "переглаженной".

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



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