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Невидимая угроза внутри холодильника: вода, плесень и маленькая месть техники

1:46
Недвижимость

Каждый день вы открываете холодильник. Он работает, морозит, сохраняет продукты. Но вы когда-нибудь заглядывали в самый низ, к задней стенке? Там, почти незаметно, скрывается маленькое сливное отверстие — и оно играет куда большую роль, чем кажется.

Холодильник
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Холодильник

Что это вообще за дырка

Если присмотреться, в нижней части задней стенки холодильника можно заметить небольшое углубление. Это вовсе не дефект, а слив для конденсата. Внутри камеры во время охлаждения появляется влага — капли воды постепенно стекают вниз и уходят через это отверстие в ёмкость над компрессором, где потом просто испаряются от его тепла.

Так холодильник избавляется от лишней влаги сам, без вмешательства. Главное — чтобы отверстие оставалось чистым.

Когда начинается беда

Проблема в том, что это отверстие легко забивается: крошками, пылью, остатками еды. Иногда туда может даже "заползти" плесень.

Если слив забился, вода перестаёт уходить. Она скапливается внизу, превращаясь в лужу, создаёт сырость, неприятный запах и даже иней. Со временем это может навредить внутренним деталям холодильника. И всё - из-за крошечного канала.

Как проверить, всё ли в порядке

Есть простой способ: налейте в канал чайную ложку воды. Если жидкость уходит — отлично. Если задерживается или вообще не двигается, значит, пора прочистить отверстие.

Не игнорируйте этот мелкий, но важный элемент — он отвечает за здоровье не только вашего холодильника, но и продуктов, которые вы в нём храните.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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