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Грязь затаилась внизу окна — и строит планы против вашей чистоты

1:50
Недвижимость

На первый взгляд всё чисто: окна блестят, стёкла прозрачны. Но если заглянуть в самый "тёмный угол" — оконные направляющие — начинается настоящий триллер. Там, где скапливается влага, насекомые, пыль и остатки прошлого дождя, образуется слой грязи, с которым не справится ни одна стандартная тряпка.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Почему именно направляющие

Это идеальное убежище для всего, что проносит ветер: песок, пыльца, пух, мусор от насекомых. Зимой там скапливается влага и провоцирует плесень, летом — забивается всё, что летает и оседает. Рельсы собирают грязь, как магнит — и при этом почти всегда остаются без внимания.

А зря. Потому что даже идеально вымытое окно выглядит неряшливо, если рельсы внизу покрыты тёмной коркой.

Уксус — не герой этого сюжета

Многие тянутся к белому уксусу. Да, он натуральный, но в этой битве он проигрывает:

  • работает медленно;
  • оставляет специфический запах;
  • может повредить алюминий;
  • не справляется с застарелой грязью в узких щелях.

Что же использовать, когда всё остальное бессильно

Перекись водорода — неожиданный, но надёжный союзник

Да-да, та самая, аптечная. Она не только лечит ранки, но и отлично справляется с грязью там, куда не добраться ни губке, ни щётке. Перекись пенится и буквально "выталкивает" загрязнение наружу, при этом убивая бактерии и споры плесени.

Почему это работает:

  • дезинфицирует и обеззараживает;
  • проникает в узкие зазоры;
  • безопасна для большинства поверхностей и не пахнет резко

Нанесите немного, подождите пару минут — и просто уберите грязь ватной палочкой или зубной щёткой. Всё.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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