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Воды хватит всем: простой способ устроить дачный водопровод

1:46
Недвижимость

Водопровод на даче без лишних хлопот: возможно ли это? Да! Организовать подачу воды на даче из колодца можно и без помощи специалистов. Всё реально сделать самостоятельно, даже если дом не зарегистрирован как ИЖС — в таком случае проект и его согласование попросту не нужны.

Колодец
Фото: creativecommons.org by Swetozar1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Если же жильё официально признано пригодным для прописки, стоит помнить: требования к водопроводу будут такими же, как и в городских домах.

Что входит в систему

Вариантов устройства много: от простой схемы до полноценной сети с котлом, греющим воду, и трубами, тянущимися сразу в несколько помещений. Главный элемент — насос, он отвечает за давление в системе. Лёгкую сантехнику вроде душевой кабины или мойки можно подключать без опасений, а вот тяжёлые установки потребуют расчёта несущей способности перекрытий.

Почему выбирают колодец

Плюсы:

  • Работает стабильно — особенно если он собран из бетонных колец.
  • При хорошем дебите вода будет доступна даже при отключенном электричестве.
  • Высокая степень естественной очистки.

Минусы:

  • В засушливый сезон может не хватать воды — особенно при активном потреблении.

Есть ли альтернатива? Да, но у каждой есть свои нюансы:

  • Местный трубопровод — ограничен по времени подачи и требует многоступенчатой фильтрации.
  • Артезианская скважина — мощный, но дорогой и бюрократически сложный вариант. Придётся бурить глубоко и согласовывать проект.

Поэтому самый разумный путь — водопровод из колодца. Это дешевле и проще, а при правильном подходе — не менее надёжно.

Уточнения

Коло́дец (устар. "коло́дязь", возможно от древнегерманского или готского нем. *kalding- - "источник") — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения. Условно шахту колодца делят на ствол, оголовок и водоприёмную часть.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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