Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать

Задумывались, почему счета за воду порой выходят слишком большими? Всё просто — без индивидуального водомера вы не можете контролировать расход. А значит, платите "по нормативу", как правило, с переплатой.
Согласно действующему законодательству, жильцы могут выбрать способ оплаты воды — по нормативу или по счётчику. Последний вариант всегда выгоднее: вы платите только за то, что реально потребили. Кроме того, автоматически уменьшается плата за водоотведение.
Многих пугает необходимость установки нескольких приборов (отдельно на холодную и горячую воду), а также затраты на монтаж. Но даже с учётом этих расходов, приборы быстро себя окупают. Главное — грамотно выбрать модель.
По принципу действия:
По расположению механизма:
Счётчики для горячей воды (ГВС) изготавливают из более прочных материалов, но они дороже и требуют частой поверки. Для холодной воды можно ставить любой тип прибора.
Вот мини-чек-лист:
На рынке много достойных вариантов, как российских, так и зарубежных. Главное — ориентироваться на репутацию бренда и наличие сервисной поддержки.
Идеальный выбор для квартиры — тахометрический сухоход. Он долговечен, доступен по цене и прост в обслуживании. А значит — выгоден.
Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.
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