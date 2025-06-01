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Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать

2:20
Недвижимость

Задумывались, почему счета за воду порой выходят слишком большими? Всё просто — без индивидуального водомера вы не можете контролировать расход. А значит, платите "по нормативу", как правило, с переплатой.

Счётчик
Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счётчик

Зачем нужен водосчётчик

Согласно действующему законодательству, жильцы могут выбрать способ оплаты воды — по нормативу или по счётчику. Последний вариант всегда выгоднее: вы платите только за то, что реально потребили. Кроме того, автоматически уменьшается плата за водоотведение.

Почему не все спешат ставить счётчики

Многих пугает необходимость установки нескольких приборов (отдельно на холодную и горячую воду), а также затраты на монтаж. Но даже с учётом этих расходов, приборы быстро себя окупают. Главное — грамотно выбрать модель.

Какие бывают счётчики

По принципу действия:

  • Тахометрические — надёжные, дешёвые, идеально подходят для дома.
  • Электромагнитные, вихревые, ультразвуковые — точные, но дорогие и требовательные к условиям.

По расположению механизма:

  • Сухоходы — устойчивы к загрязнённой воде, подходят даже для горячего водоснабжения.
  • Мокроходы — точнее измеряют, но чувствительны к качеству воды (нужен фильтр).

ГВС и ХВС — есть ли разница

Счётчики для горячей воды (ГВС) изготавливают из более прочных материалов, но они дороже и требуют частой поверки. Для холодной воды можно ставить любой тип прибора.

Как не ошибиться с выбором

Вот мини-чек-лист:

  • Сертификат и пломба — обязательны.
  • Дата последней поверки — чем позже, тем лучше.
  • Прочный корпус и ресурс от 7 лет.
  • Универсальный способ монтажа.
  • Возможность ремонта.
  • Адекватная цена — не гонимся за дешевизной.
  • Поддержка дистанционной передачи показаний.

Какую марку выбрать

На рынке много достойных вариантов, как российских, так и зарубежных. Главное — ориентироваться на репутацию бренда и наличие сервисной поддержки.

Итого

Идеальный выбор для квартиры — тахометрический сухоход. Он долговечен, доступен по цене и прост в обслуживании. А значит — выгоден.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать
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