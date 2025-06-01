Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались, почему счета за воду порой выходят слишком большими? Всё просто — без индивидуального водомера вы не можете контролировать расход. А значит, платите "по нормативу", как правило, с переплатой.

Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счётчик

Зачем нужен водосчётчик

Согласно действующему законодательству, жильцы могут выбрать способ оплаты воды — по нормативу или по счётчику. Последний вариант всегда выгоднее: вы платите только за то, что реально потребили. Кроме того, автоматически уменьшается плата за водоотведение.

Почему не все спешат ставить счётчики

Многих пугает необходимость установки нескольких приборов (отдельно на холодную и горячую воду), а также затраты на монтаж. Но даже с учётом этих расходов, приборы быстро себя окупают. Главное — грамотно выбрать модель.

Какие бывают счётчики

По принципу действия:

Тахометрические — надёжные, дешёвые, идеально подходят для дома.

Электромагнитные, вихревые, ультразвуковые — точные, но дорогие и требовательные к условиям.

По расположению механизма:

Сухоходы — устойчивы к загрязнённой воде, подходят даже для горячего водоснабжения.

Мокроходы — точнее измеряют, но чувствительны к качеству воды (нужен фильтр).

ГВС и ХВС — есть ли разница

Счётчики для горячей воды (ГВС) изготавливают из более прочных материалов, но они дороже и требуют частой поверки. Для холодной воды можно ставить любой тип прибора.

Как не ошибиться с выбором

Вот мини-чек-лист:

Сертификат и пломба — обязательны.

Дата последней поверки — чем позже, тем лучше.

Прочный корпус и ресурс от 7 лет.

Универсальный способ монтажа.

Возможность ремонта.

Адекватная цена — не гонимся за дешевизной.

Поддержка дистанционной передачи показаний.

Какую марку выбрать

На рынке много достойных вариантов, как российских, так и зарубежных. Главное — ориентироваться на репутацию бренда и наличие сервисной поддержки.

Итого

Идеальный выбор для квартиры — тахометрический сухоход. Он долговечен, доступен по цене и прост в обслуживании. А значит — выгоден.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.



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