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Горячая вода круглый год: что нужно знать перед подключением бойлера

1:59
Недвижимость

Как обеспечить дом горячей водой без лишних затрат? Один из самых эффективных вариантов — бойлер косвенного нагрева. Его установка требует знания тонкостей, и сейчас расскажем, на что обратить внимание.

Водонагреватель
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель

Как работает система

Внутри бака расположен змеевик — по нему циркулирует нагретый теплоноситель от котла. Проходя через него, он отдает тепло воде, которая находится внутри бака. Холодная вода подается автоматически при расходе горячей. Чтобы тепло не уходило, бак оборачивают утеплителем, а для защиты от коррозии ставят магниевый анод.

Если котел низкотемпературный, воду может быть нужно догревать — для этого в бойлер встраивают ТЭН.

Какие бывают модели

Есть простые — с одной емкостью и змеевиком. А есть усовершенствованные:

  • С рециркуляцией: позволяют подключать, например, полотенцесушитель.
  • С аккумуляцией тепла: большие объемы и усиленная изоляция — долго держат тепло.

Управление: вручную или автоматом

Есть модели с автоматическим управлением — удобные, но дороже. Простые требуют ручного контроля, зато стоят меньше. Выбор зависит от котла: с автоматикой — можно попроще, без нее — лучше взять "умный" бойлер.

Важные нюансы монтажа

  • Устанавливать нужно рядом с котлом.
  • Основание должно быть прочным — бетон или кирпич.
  • Важно предусмотреть обратные клапаны, краны и мембранный бак.
  • Нельзя использовать гофрированные шланги.

Схемы подключения

  • С трехходовым клапаном: переключает поток между отоплением и бойлером.
  • С двумя насосами: поочередно включают контуры в зависимости от температуры.
  • К энергонезависимому котлу: бойлер размещают выше радиаторов для самотека.
  • С рециркуляцией: добавляют еще один контур — например, для сушки полотенец.

Уточнения

Бойлер (от англ. boiler - котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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