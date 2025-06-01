Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современное жильё устроено так, чтобы максимально сохранять тепло и тишину: герметичные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери, идеальная изоляция. Но вместе с комфортом приходит и проблема — свежий воздух с улицы практически не проникает внутрь. Решение? Естественная вентиляция.

Фото: https://www.freepik.com Вентиляция

Как работает естественная вентиляция

В её основе — разность давления между улицей и помещением. Потоки воздуха движутся сами по себе, без вентиляторов и электропитания. Главное — правильно всё устроить, чтобы воздух свободно поступал и удалял загрязнённый.

Виды вентиляции

Неорганизованная — обычное проветривание через окна и двери.

Организованная — система с клапанами, рассчитанная и продуманная.

Приточная или вытяжная — с акцентом либо на приток воздуха, либо на его отвод.

За и против

Преимущества:

Не требует электричества.

Работает бесшумно.

Можно модернизировать.

Установка и обслуживание недорогие.

Недостатки:

Сквозняки зимой.

Эффективность зависит от погоды.

Что входит в систему

Стеновые проветриватели — ставятся под окнами или ближе к потолку, бывают с фильтрами.

Оконные клапаны — вставляются в раму, но маломощны.

Переточные решётки — устанавливаются в двери и стены, обеспечивают циркуляцию.

Вентканалы — отводят отработанный воздух, бывают встроенные и подвесные.

Дефлектор — "грибок" на трубе, усиливающий тягу и защищающий от осадков.

Как грамотно организовать воздухообмен

В каждой комнате нужен либо приток, либо вытяжка.

Ванные, кухни, гардеробные — всегда с вытяжкой.

Жилые комнаты с несколькими дверями до шахты — и приток, и вытяжка.

В кухне-гостиной — обязательна вентиляция.

И помните: при нестабильной тяге выручат вытяжные вентиляторы. Но только если нет газового оборудования!

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.



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