Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме

Современное жильё устроено так, чтобы максимально сохранять тепло и тишину: герметичные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери, идеальная изоляция. Но вместе с комфортом приходит и проблема — свежий воздух с улицы практически не проникает внутрь. Решение? Естественная вентиляция.
В её основе — разность давления между улицей и помещением. Потоки воздуха движутся сами по себе, без вентиляторов и электропитания. Главное — правильно всё устроить, чтобы воздух свободно поступал и удалял загрязнённый.
Преимущества:
Недостатки:
И помните: при нестабильной тяге выручат вытяжные вентиляторы. Но только если нет газового оборудования!
Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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