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Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме

2:08
Недвижимость

Современное жильё устроено так, чтобы максимально сохранять тепло и тишину: герметичные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери, идеальная изоляция. Но вместе с комфортом приходит и проблема — свежий воздух с улицы практически не проникает внутрь. Решение? Естественная вентиляция.

Вентиляция
Фото: https://www.freepik.com
Вентиляция

Как работает естественная вентиляция

В её основе — разность давления между улицей и помещением. Потоки воздуха движутся сами по себе, без вентиляторов и электропитания. Главное — правильно всё устроить, чтобы воздух свободно поступал и удалял загрязнённый.

Виды вентиляции

  • Неорганизованная — обычное проветривание через окна и двери.
  • Организованная — система с клапанами, рассчитанная и продуманная.
  • Приточная или вытяжная — с акцентом либо на приток воздуха, либо на его отвод.

За и против

Преимущества:

  • Не требует электричества.
  • Работает бесшумно.
  • Можно модернизировать.
  • Установка и обслуживание недорогие.

Недостатки:

  • Сквозняки зимой.
  • Эффективность зависит от погоды.

Что входит в систему

  • Стеновые проветриватели — ставятся под окнами или ближе к потолку, бывают с фильтрами.
  • Оконные клапаны — вставляются в раму, но маломощны.
  • Переточные решётки — устанавливаются в двери и стены, обеспечивают циркуляцию.
  • Вентканалы — отводят отработанный воздух, бывают встроенные и подвесные.
  • Дефлектор — "грибок" на трубе, усиливающий тягу и защищающий от осадков.

Как грамотно организовать воздухообмен

  • В каждой комнате нужен либо приток, либо вытяжка.
  • Ванные, кухни, гардеробные — всегда с вытяжкой.
  • Жилые комнаты с несколькими дверями до шахты — и приток, и вытяжка.
  • В кухне-гостиной — обязательна вентиляция.

И помните: при нестабильной тяге выручат вытяжные вентиляторы. Но только если нет газового оборудования!

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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