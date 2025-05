Неожиданный лидер: этот город в Британии признан самым безопасным — вот почему

Когда в Великобритании всё чаще звучат тревожные сводки о росте преступности в прибрежных районах, Лландидно идёт против течения. Город, будто застрявший в прошлом веке, сегодня уверенно держит титул самого безопасного места для жизни в стране — и после масштабной реконструкции он стал ещё привлекательнее.

Фото: Национальный туристический портал Лландидно, Уэльс

От рыбных ресторанов до старинного трамвая

Лландидно уютно расположился между двумя песчаными пляжами с видом на Ирландское море и гордится самым длинным пирсом в Уэльсе. Здесь легко забыть о современности: старинное трамвайное депо 1929 года, неспешные прогулки вдоль берега, атмосфера безмятежности.

Недавно историческую остановку на "Западном берегу", долгие годы находившуюся в плачевном состоянии, удалось восстановить благодаря совместным усилиям местных сообществ и финансированию в 140 тысяч фунтов.

Командная работа ради общего будущего

Проект стал возможным благодаря четырём активным инициативным группам: Friends of West Shore, Glanwydden & Valley Community Trust, Penrhynside Gardeners Group и Friends of Queen's Park. Они при поддержке Friends of Mostyn Street вдохнули новую жизнь в игровые зоны, парки и пешеходные маршруты.

"Было здорово помочь сделать эти пространства безопасными и уютными для семей и гостей", — поделилась активистка Джини Риверс из FoMS.

Жить здесь — одно удовольствие

Местные жители уверяют: в Лландидно можно спокойно гулять по вечерам.

"Вы можете гулять после наступления темноты. Здесь нет грубых банд, которые ругаются и дерутся", — говорит Рэй, переехавший сюда почти 30 лет назад.

Город не подвержен волне антисоциального поведения, накрывшей другие прибрежные районы. Здесь по-прежнему тихо, чисто и спокойно.

Как добраться и где остановиться

Лландидно находится примерно в 420 км от Лондона. На машине путь займёт около 4,5 часов, а поездом — от трёх часов при удачных пересадках. Стоимость билета может составить всего £28.40 (3 010,4 руб,) при гибких датах.

На выходные (20-22 июня) в Adcote House можно остановиться всего за £184 за двухместный номер. А тем, кто предпочитает роскошь, подойдёт отель Bodysgallen Hall and Spa - классический коттедж в 3,5 км от центра обойдётся в £684. (72 504 руб,)

Уэ́льс (валл. Cymru,) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств. Исконный язык этих земель — валлийский — относится к кельтским языкам. Это язык с наибольшим числом носителей среди современных кельтских.



