Белый дом без хозяина: история самой дорогой пустой квартиры в мире

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На вершине небоскрёба в Бангалоре, словно парящий над городом мираж, возвышается один из самых дорогих и загадочных особняков в Индии. Он копирует Белый дом — но его единственный "житель" так и не ступил внутрь.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Автором проекта стал Виджай Малля, бизнесмен, известный в Индии как "король хороших времён". Вдохновившись резиденцией президента США, он решил построить собственный Белый дом — только на высоте 120 метров и с панорамным бассейном.

Особняк площадью 3700 кв. м оснащён вертолётной площадкой, садами и интерьерами на уровне лучших дворцов мира. Всё это — за $20 миллионов.

Но жить там никто так и не стал.

К 2016 году здание почти достроили, но тогда же начались и проблемы. Малля, оказавшийся в центре грандиозного кредитного скандала, бежал в Великобританию. Индийские власти обвинили его в мошенничестве, активы заморозили, суды начали процесс экстрадиции. Работы на объекте остановились.

Сегодня "Белый дом в небе" стал призрачным символом несбывшихся амбиций. Его называют самой дорогой недвижимостью без хозяина. Дом, который задумали как триумф, теперь стоит как напоминание о падении империи.

Пока Малля продолжает проигрывать суды в Лондоне, его воздушный дворец в Бангалоре пустует. И хотя выглядит он как мечта Airbnb, никто не знает, дождётся ли он когда-нибудь жильца.

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.





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