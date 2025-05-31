Белый дом без хозяина: история самой дорогой пустой квартиры в мире

На вершине небоскрёба в Бангалоре, словно парящий над городом мираж, возвышается один из самых дорогих и загадочных особняков в Индии. Он копирует Белый дом — но его единственный "житель" так и не ступил внутрь.
Автором проекта стал Виджай Малля, бизнесмен, известный в Индии как "король хороших времён". Вдохновившись резиденцией президента США, он решил построить собственный Белый дом — только на высоте 120 метров и с панорамным бассейном.
Особняк площадью 3700 кв. м оснащён вертолётной площадкой, садами и интерьерами на уровне лучших дворцов мира. Всё это — за $20 миллионов.
Но жить там никто так и не стал.
К 2016 году здание почти достроили, но тогда же начались и проблемы. Малля, оказавшийся в центре грандиозного кредитного скандала, бежал в Великобританию. Индийские власти обвинили его в мошенничестве, активы заморозили, суды начали процесс экстрадиции. Работы на объекте остановились.
Сегодня "Белый дом в небе" стал призрачным символом несбывшихся амбиций. Его называют самой дорогой недвижимостью без хозяина. Дом, который задумали как триумф, теперь стоит как напоминание о падении империи.
Пока Малля продолжает проигрывать суды в Лондоне, его воздушный дворец в Бангалоре пустует. И хотя выглядит он как мечта Airbnb, никто не знает, дождётся ли он когда-нибудь жильца.
Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.
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