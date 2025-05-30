Эти вещи с чердака могут стоить, как ювелирка — и вы точно видели их у бабушки

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня вашей бабушки может и не вдохновляет на современный ремонт в стиле "минимализм с островом", но в этих шкафах может прятаться нечто по-настоящему ценное. Прочные чаши из старого доброго Pyrex, которые пережили уже не одно поколение, сегодня могут стоить сотни долларов. А если вам повезло найти фарфор от Tiffany или Bernardaud — поздравляем, на вашей полке могут стоять тысячи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сервировка стола

Что стоит искать на старой кухне

Фарфор и керамика

Один из способов быстро определить ценность предмета — заглянуть на его донышко. Именно там производители оставляли свои фирменные метки, по которым легко отследить происхождение и редкость изделия.

Медная посуда

"Медные кастрюли тяжёлые, но готовят равномерно — повара держат их десятилетиями", — говорит Натали Пейдж, главный дизайнер студии NPage и соучредитель Lostine.

По её словам, особенно ценятся французские комплекты из XIX века. Один только набор из четырёх таких горшков может потянуть на $1500. Да, их нужно как следует начистить — но усилия того стоят.

Прозрачное стекло и винтажная утварь

Банки Mason, запеканки, стеклянная посуда с уникальным дизайном — всё это может быть неожиданно востребовано у коллекционеров. Особенно ценятся изделия с ограниченными сериями или необычными цветами. Такие вещи когда-то служили просто кухонной утварью, а сегодня стали частью дизайнерской эстетики и ностальгической моды.

Что важно помнить

Если вы помогаете бабушке переезжать или просто наводите порядок на даче — не спешите выбрасывать всё подряд. За скромными чашками, бутылками и вазочками может скрываться история. А вместе с ней — и приличная сумма.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.



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