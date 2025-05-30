Кондиционеры исчезнут, как билеты на концерт — и не спасёт даже вентилятор из 90-х

Весна 2025 года преподнесла тревожный сюрприз: март и апрель стали вторыми по теплоте в мировой истории наблюдений. Такие данные привёл Европейский союз в рамках климатической программы "Коперник". И, судя по текущим тенденциям, лето обещает не просто быть тёплым — оно может стать по-настоящему изнуряющим.
Специалисты уже фиксируют устойчивый рост температуры по сравнению со средними значениями прошлых лет. Всё указывает на то, что в июле и августе нас ждут продолжительные волны жары. Предугадать точные цифры пока невозможно, но одно ясно точно — готовиться стоит уже сейчас.
Проверенные способы:
Идеальное решение — сочетание всех этих методов. Это не только удобно, но и экономично, если грамотно подойти к выбору техники и её использованию.
По данным LG Hungary, в июле и августе рынок буквально "взрывается" спросом. Кондиционеров не хватает, графики установщиков забиты на недели вперёд. Даже если удаётся найти подходящую модель, ждать мастера приходится месяцами.
А вот если подумать об этом заранее — пока ещё весна, — можно:
Комфорт — это не роскошь, а базовая потребность. Особенно в условиях глобального потепления, которое с каждым годом всё настойчивее стучится в окна наших квартир.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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