Кондиционеры исчезнут, как билеты на концерт — и не спасёт даже вентилятор из 90-х

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна 2025 года преподнесла тревожный сюрприз: март и апрель стали вторыми по теплоте в мировой истории наблюдений. Такие данные привёл Европейский союз в рамках климатической программы "Коперник". И, судя по текущим тенденциям, лето обещает не просто быть тёплым — оно может стать по-настоящему изнуряющим.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Что нас ждёт этим летом

Специалисты уже фиксируют устойчивый рост температуры по сравнению со средними значениями прошлых лет. Всё указывает на то, что в июле и августе нас ждут продолжительные волны жары. Предугадать точные цифры пока невозможно, но одно ясно точно — готовиться стоит уже сейчас.

Как пережить жару и сохранить комфорт

Проверенные способы:

установка кондиционера;

покупка вентиляторов;

использование естественного охлаждения — шторы, перекрёстное

проветривание, увлажнение воздуха.

Идеальное решение — сочетание всех этих методов. Это не только удобно, но и экономично, если грамотно подойти к выбору техники и её использованию.

Почему нельзя откладывать установку кондиционера

По данным LG Hungary, в июле и августе рынок буквально "взрывается" спросом. Кондиционеров не хватает, графики установщиков забиты на недели вперёд. Даже если удаётся найти подходящую модель, ждать мастера приходится месяцами.

А вот если подумать об этом заранее — пока ещё весна, — можно:

выбрать оптимальную модель по соотношению цена-качество;

не переплачивать из-за дефицита;

найти квалифицированного мастера без очередей.

Комфорт — это не роскошь, а базовая потребность. Особенно в условиях глобального потепления, которое с каждым годом всё настойчивее стучится в окна наших квартир.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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