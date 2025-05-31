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Тёплый и сухой пол в бане за пару дней — это реально, если знать эти секреты

2:30
Недвижимость

От качества пола в бане зависит комфорт и безопасность ваших парных процедур. В статье расскажем, какие материалы подходят для пола в бане, и как правильно их укладывать.

Баня
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баня

Какие материалы лучше выбрать для пола в бане

Дерево — классика для бани. Оно быстро нагревается и создаёт уют, но требует регулярного ухода и обработки. Лучшие сорта — лиственница, ольха, кедр и дуб. Они устойчивы к влаге и гниению, если обработаны специальными пропитками.

Плюсы: приятная текстура, естественный аромат, тепло
Минусы: дороговизна, необходимость регулярного ухода, ограниченный срок службы (5–8 лет)

Бетон — прочный и долговечный материал, способный служить до 50 лет. Он холоднее и требует дополнительного покрытия (плитка, доски или коврики), чтобы сделать пол комфортным.

Плюсы: долговечность, простота ухода, возможность укладки разных покрытий сверху
Минусы: холодный на ощупь, сложность заливки, требует гидроизоляции

Как уложить деревянный пол в бане

Есть два способа:

  1. Со свободным сливом — между досками оставляют щели, вода уходит в грунт. Быстро сохнет, но зимой холодно, и возможна сырость под полом.

  2. Сплошной пол — доски укладываются без щелей под небольшим уклоном к сливу, вода собирается и уходит в трап. Теплее, но монтаж сложнее.

Для обоих вариантов важно тщательно подготовить лаги и дренаж:

  • Лаги укладывают на кирпичные опоры с гидроизоляцией

  • Под лагами создают песчано-гравийную подушку

  • Для сплошного пола делают уклон в 10–15 см к сливу

  • Обязательно обрабатывают древесину антисептиками

Особенности бетонного пола в бане

Перед заливкой бетона проложите сливную трубу к септику или канализации. Основание делают из песка и щебня, с уклоном к сливу, покрывают гидроизоляцией и утепляют керамзитом. После высыхания бетона можно укладывать плитку или деревянные настилы.

Уход за полом в бане

  • Деревянные полы ежегодно обрабатывайте защитными средствами

  • Меняйте доски при появлении трещин и гнили

  • Регулярно промывайте и просушивайте протекающие полы

  • Не оставляйте влажные вещи в бане, хорошо проветривайте помещения

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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