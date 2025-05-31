Застрявший ключ — не повод для паники: хитрости спасения замка без потерь

Застрял ключ в замочной скважине? Не спешите паниковать или ломать дверь! Есть несколько эффективных методов, которые помогут решить проблему быстро и без повреждений.
1. Нагреть и охладить
Металл сжимается и расширяется под воздействием температуры. Нагрейте замок феном или горячим стаканом, затем охладите ключ льдом или снегом. Осторожно покачайте ключ или подденьте его острым предметом.
2. Использовать магнит
Если ключ металлический и магнитится, приложите сильный магнит к замку и попробуйте аккуратно вытащить ключ. Можно усилить эффект, капнув немного WD-40.
3. Смазать
Нанесите WD-40 или масло в замочную скважину. Это поможет уменьшить трение и легко извлечь ключ.
4. Вытянуть пинцетом
Если торчит обломок ключа, захватите его пинцетом, ножницами или пассатижами и аккуратно вытяните, покачивая.
5. Поддеть шилом или шпилькой
Аккуратно подденьте застрявший ключ или обломок узким предметом, стараясь не повредить механизм.
6. Отжать плоской отверткой
Если замок межкомнатной двери с язычком, попробуйте отжать язычок отверткой или пластиковой картой, чтобы освободить ключ.
7. Выбить молотком
Для навесных замков можно аккуратно постучать молотком по замку, чтобы освободить ключ, предварительно смазав скважину.
8. Приклеить ручку и вытащить
Используйте термоклей, чтобы закрепить в нем проволоку, затем аккуратно вытащите ключ с обломком. Замок при этом придётся менять.
9. Высверлить
Просверлите отверстие в цилиндре замка, вставьте саморез и вытяните ключ. Либо сделайте несколько отверстий, чтобы демонтировать механизм. После таких действий замок нуждается в замене.
10. Срезать
С помощью болгарки или дрели срежьте металлические стержни сувальдного замка, если ключ застрял без вариантов. Этот метод радикальный — после него замок придётся менять.
11. Снять полотно с петель
Если доступ к замку затруднён, попробуйте снять дверь с петель с помощью инструмента. Этот способ подходит для старых дверей с открытыми петлями.
Если ключ застрял в входной двери, и в квартире есть дети, пожилые или включена газовая плита, звоните по номеру 112 — спасатели помогут без риска для жизни.
В остальных случаях лучше обратиться в службы аварийного вскрытия замков. Профессионалы применят неразрушающие методы и, если нужно, заменят замок прямо на месте.
Замочная скважина — отверстие в двери или непосредственно в само́м замке́, предназначенное для вставления в него ключа для последующего отпирания/запирания замка́. Также может означать:
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