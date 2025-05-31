Застрявший ключ — не повод для паники: хитрости спасения замка без потерь

Застрял ключ в замочной скважине? Не спешите паниковать или ломать дверь! Есть несколько эффективных методов, которые помогут решить проблему быстро и без повреждений.

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Без повреждения замка

1. Нагреть и охладить

Металл сжимается и расширяется под воздействием температуры. Нагрейте замок феном или горячим стаканом, затем охладите ключ льдом или снегом. Осторожно покачайте ключ или подденьте его острым предметом.

2. Использовать магнит

Если ключ металлический и магнитится, приложите сильный магнит к замку и попробуйте аккуратно вытащить ключ. Можно усилить эффект, капнув немного WD-40.

3. Смазать

Нанесите WD-40 или масло в замочную скважину. Это поможет уменьшить трение и легко извлечь ключ.

4. Вытянуть пинцетом

Если торчит обломок ключа, захватите его пинцетом, ножницами или пассатижами и аккуратно вытяните, покачивая.

5. Поддеть шилом или шпилькой

Аккуратно подденьте застрявший ключ или обломок узким предметом, стараясь не повредить механизм.

6. Отжать плоской отверткой

Если замок межкомнатной двери с язычком, попробуйте отжать язычок отверткой или пластиковой картой, чтобы освободить ключ.

7. Выбить молотком

Для навесных замков можно аккуратно постучать молотком по замку, чтобы освободить ключ, предварительно смазав скважину.

С возможным повреждением замка или двери

8. Приклеить ручку и вытащить

Используйте термоклей, чтобы закрепить в нем проволоку, затем аккуратно вытащите ключ с обломком. Замок при этом придётся менять.

9. Высверлить

Просверлите отверстие в цилиндре замка, вставьте саморез и вытяните ключ. Либо сделайте несколько отверстий, чтобы демонтировать механизм. После таких действий замок нуждается в замене.

10. Срезать

С помощью болгарки или дрели срежьте металлические стержни сувальдного замка, если ключ застрял без вариантов. Этот метод радикальный — после него замок придётся менять.

11. Снять полотно с петель

Если доступ к замку затруднён, попробуйте снять дверь с петель с помощью инструмента. Этот способ подходит для старых дверей с открытыми петлями.

Куда звонить, если не удаётся справиться

Если ключ застрял в входной двери, и в квартире есть дети, пожилые или включена газовая плита, звоните по номеру 112 — спасатели помогут без риска для жизни.

В остальных случаях лучше обратиться в службы аварийного вскрытия замков. Профессионалы применят неразрушающие методы и, если нужно, заменят замок прямо на месте.

Уточнения

Замочная скважина — отверстие в двери или непосредственно в само́м замке́, предназначенное для вставления в него ключа для последующего отпирания/запирания замка́. Также может означать:

