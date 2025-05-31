Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая угроза внутри холодильника: вода, плесень и маленькая месть техники
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках

Удаляем тональник без паники: проверенные методы и неожиданные хитрости

2:14
Недвижимость

Тональный крем на одежде — частая и неприятная проблема. Несколько неаккуратных движений — и любимая вещь испорчена. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, как вывести пятно и сохранить ткань.

Удаление пятен
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Удаление пятен

Можно ли отстирать тональный крем

Сначала внимательно изучите состав крема. Водные основы (CC-крем, флюиды) обычно легко смываются мылом и гелем для стирки. А вот крема на масляной или силиконовой основе требуют более тщательной обработки и специальных средств.

Как выбрать средство для удаления пятен

  • Косметические средства для снятия макияжа — идеальны для удаления жира и силиконов из тональника. Мицеллярная вода — самый щадящий вариант.

  • Пятновыводители и отбеливатели — выбирайте с пометкой «Антижир» или содержащие энзимы. Используйте строго по инструкции. Отбеливатели с хлором — только для белых тканей.

  • Растворители (спирт, бензин, ацетон) — эффективны против въевшихся пятен, но могут повредить ткань. Используйте осторожно и только для прочных материалов.

  • Подручные средства — гель для мытья посуды растворяет жиры, лимонный сок и уксус помогут с пятнами на белом, а пена для бритья с зубной щёткой удаляет тональник с деликатных тканей.

Пошаговый порядок удаления пятен

  1. Снимите излишки тональника тупой стороной ножа или присыпьте крахмалом/содой.

  2. Нанесите выбранное средство на ватный диск и приложите к пятну (несколько минут для свежих, до 30 минут для застарелых).

  3. Аккуратно протрите от краёв к центру, чтобы не размазать пятно.

  4. Прополощите в холодной воде.

  5. Постирайте вещь обычным способом.

  6. Если пятно осталось, повторите процедуру с другим средством или аккуратно потрите старой зубной щёткой.

Важные советы

  • Не используйте влажные или сухие салфетки — они только размажут пятно.

  • Для цветных и тёмных тканей избегайте отбеливателей и кислот.

  • В случае профессиональной косметики или дорогих тканей лучше сразу обратиться в химчистку.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа. Тональный крем предназначен для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках
Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.