Удаляем тональник без паники: проверенные методы и неожиданные хитрости

Тональный крем на одежде — частая и неприятная проблема. Несколько неаккуратных движений — и любимая вещь испорчена. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, как вывести пятно и сохранить ткань.
Сначала внимательно изучите состав крема. Водные основы (CC-крем, флюиды) обычно легко смываются мылом и гелем для стирки. А вот крема на масляной или силиконовой основе требуют более тщательной обработки и специальных средств.
Косметические средства для снятия макияжа — идеальны для удаления жира и силиконов из тональника. Мицеллярная вода — самый щадящий вариант.
Пятновыводители и отбеливатели — выбирайте с пометкой «Антижир» или содержащие энзимы. Используйте строго по инструкции. Отбеливатели с хлором — только для белых тканей.
Растворители (спирт, бензин, ацетон) — эффективны против въевшихся пятен, но могут повредить ткань. Используйте осторожно и только для прочных материалов.
Подручные средства — гель для мытья посуды растворяет жиры, лимонный сок и уксус помогут с пятнами на белом, а пена для бритья с зубной щёткой удаляет тональник с деликатных тканей.
Снимите излишки тональника тупой стороной ножа или присыпьте крахмалом/содой.
Нанесите выбранное средство на ватный диск и приложите к пятну (несколько минут для свежих, до 30 минут для застарелых).
Аккуратно протрите от краёв к центру, чтобы не размазать пятно.
Прополощите в холодной воде.
Постирайте вещь обычным способом.
Если пятно осталось, повторите процедуру с другим средством или аккуратно потрите старой зубной щёткой.
Не используйте влажные или сухие салфетки — они только размажут пятно.
Для цветных и тёмных тканей избегайте отбеливателей и кислот.
В случае профессиональной косметики или дорогих тканей лучше сразу обратиться в химчистку.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа. Тональный крем предназначен для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи.
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