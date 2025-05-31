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Как балкон превратился в лучший уголок в доме — идея, которая вдохновляет

2:15
Недвижимость

Обычная квартира редко располагает лишней комнатой под кабинет или спортзал. Но выход есть — балкон. Этот кусочек пространства можно превратить во что угодно: от тихой зоны отдыха до мини-офиса или зимнего сада. Главное — подойти к делу с умом.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Уютный рабочий кабинет

Работаете из дома, а кухня — не лучший офис? Балкон спасёт. Даже самый компактный подойдет для установки стола и кресла. Добавьте полку для документов и коврик для разминки — вот и полноценное рабочее место.

Важно: если балкон не утеплён, придётся снова бороться за тишину на кухне. Утепляйте грамотно — выбирайте материалы, которые легко установить своими руками. Так вы не только сэкономите, но и решите проблему раз и навсегда.

Личный спортзал

Не хватает времени на фитнес или не хочется тренироваться под взглядами домашних? Балкон в помощь! Здесь легко разместить коврик для йоги, велотренажёр, турник или даже грушу. Главное — освободите пространство и позаботьтесь об утеплении. Тренироваться должно быть комфортно в любую погоду.

Зона отдыха в двух шагах

Балкон может стать отличным местом для уединения. Установите пару кресел, журнальный столик, добавьте тёплый плед и гирлянду — и вот вы уже отдыхаете в уютной атмосфере. Хотите приватности? Повесьте рулонные шторы. Тепло, красиво и только ваше.

Зимний сад в городской квартире

Любите зелень и мечтаете о зимнем саде? Даже маленький балкон можно превратить в оазис. Несколько стеллажей, одинаковые кашпо и любимые светолюбивые растения — всё, что нужно. А посреди зелени — кресло и чашка кофе. Настоящее единение с природой, не выходя из квартиры.

Книжный уголок для душевного уединения

Нет тихого места для чтения? Сделайте книжный уголок на балконе. Удобное кресло, торшер с мягким светом, стеллажи по стенам — и ваша личная библиотека готова. Здесь вас никто не потревожит.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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