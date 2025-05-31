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Крыша начала течь? Вот чем это может обернуться — и как не допустить беды

2:40
Недвижимость

Даже новая крыша может начать протекать. Часто причина — вовсе не ошибки при строительстве, а некачественные материалы или их монтаж. В этой статье разберём, как "починить небо над головой" собственными силами — и не упустить важные нюансы.

Ремонт кровли загородного дома
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт кровли загородного дома

Металлочерепица: слабые места и способы устранения протечек

Главный враг такой крыши — износ уплотнительных шайб. Лучше изначально выбирать крепёж с шайбами из ЭПДМ-каучука и консультироваться с производителем.

Если же протечка уже появилась, нужно заменить крепежи — часто достаточно только на южной стороне. Подтекание из-за редкого или хаотичного крепежа устраняется увеличением количества саморезов.

А вот ржавчина — более серьёзная проблема. Маленькие участки зачищают и герметизируют полиуретановым составом. Крупные — закрывают стеклотканевой заплаткой с эпоксидной смолой или вырезают повреждённую часть листа, устанавливая заплату под верхний элемент.

Ондулин и гибкая черепица: нюансы ремонта

Гибкая черепица капризна. Протекает из-за неправильного монтажа: плохо забитые гвозди, не снятая плёнка, кривые доски. Даже мох может способствовать протеканию!

В ондулине помогают герметики на каучуковой основе, мастика и стеклоткань. Современные версии материала с замковыми соединениями защищены лучше.

Где искать утечку

Легче всего — сразу после дождя, обследуя чердак и передавая сигнал напарнику снаружи. В утеплённых кровлях вода часто "блуждает", и источник может быть выше пятна на потолке. Поможет дефектоскоп (для плоских крыш).

Ошибка или конденсат

Иногда влажность вызвана не дырой, а конденсатом. Избежать его можно при правильной вентиляции и использовании защитных плёнок. На холодных чердаках — за счёт проветривания и герметичного перекрытия.

Идеальный уклон и форма

Чем круче крыша — тем лучше сходит снег, но тем дороже строительство и сложнее обслуживание. Оптимум: 30° — для холодных чердаков, 45° — для мансард. Чем проще форма крыши, тем меньше проблем: сложные конструкции чаще требуют очистки и ремонта.

Когда пора звать специалистов

Мелкие трещины и дырки — под силу устранить самому. Но если проблема в ошибках монтажа, потребуется частичный или полный демонтаж. Тут лучше не экспериментировать и вызвать профессионалов.

Уточнения

Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков. Важные требования к конструкции — лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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