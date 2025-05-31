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Что выбрать для крыши: дешёвое сегодня или вечное навсегда

2:21
Недвижимость

Выбор кровельного материала — это не просто дело вкуса. Ошибиться легко: рынок предлагает десятки вариантов, каждый из которых якобы лучший. Но что скрывается за красивыми обещаниями?

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

Что на самом деле важно

Оценивать нужно не только внешний вид. Есть шесть ключевых факторов:

  • Форма крыши: чем сложнее конфигурация, тем меньше подходит листовой материал.
  • Нагрузка: учитывают не только вес покрытия, но и снеговую и ветровую нагрузку.
  • Надёжность: стойкость к коррозии, прочность, срок службы, пожаробезопасность.
  • Назначение здания: для дачного домика подойдёт один вариант, для дома — другой.
  • Монтаж: чем проще укладка, тем ниже итоговая стоимость.
  • Основание: под мягкую кровлю обязательно нужна сплошная обрешётка.

Листовые материалы: быстро, но не везде

  • Шифер: служит до 30 лет, укладывается на скат от 12˚.
  • Ондулин: лёгкий и простой, но живёт около 20 лет.
  • Металлочерепица: универсальна, выглядит красиво, срок — от 15 лет.
  • Фальцевая кровля: надёжна, особенно в медном и алюминиевом вариантах.
  • Профнастил: бюджетный выбор с ресурсом до 50 лет.

Мягкая кровля: гибкость и прочность

  • Гибкая черепица: служит до 70 лет, подходит даже для сложных крыш.
  • Рулонные покрытия: до 50 лет службы, монтируются с помощью горелки.
  • Мембраны: идеальны для плоских крыш, укладываются одним слоем.

Штучная облицовка: красота навека

  • Керамическая черепица: до 150 лет службы, но дорогая и тяжёлая.
  • Цементно-песчаная: доступнее по цене, срок — около 50 лет.
  • Наливная кровля: бесшовная защита. Наносится жидкими мастиками, применяется на бетон, металл или дерево. Подходит для эксплуатируемых и плоских крыш.

Что выбрать

  • Для плоских крыш — рулонные или наливные материалы.
  • Для скатных — мягкая черепица, металлочерепица, фальц.
  • Для бюджетного варианта — шифер, ондулин или профлист.
  • Для престижа и долговечности — керамика или медная кровля.

Уточнения

Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков. Важные требования к конструкции — лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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