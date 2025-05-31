Что выбрать для крыши: дешёвое сегодня или вечное навсегда

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор кровельного материала — это не просто дело вкуса. Ошибиться легко: рынок предлагает десятки вариантов, каждый из которых якобы лучший. Но что скрывается за красивыми обещаниями?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Что на самом деле важно

Оценивать нужно не только внешний вид. Есть шесть ключевых факторов:

Форма крыши: чем сложнее конфигурация, тем меньше подходит листовой материал.

Нагрузка: учитывают не только вес покрытия, но и снеговую и ветровую нагрузку.

Надёжность: стойкость к коррозии, прочность, срок службы, пожаробезопасность.

Назначение здания: для дачного домика подойдёт один вариант, для дома — другой.

Монтаж: чем проще укладка, тем ниже итоговая стоимость.

Основание: под мягкую кровлю обязательно нужна сплошная обрешётка.

Листовые материалы: быстро, но не везде

Шифер: служит до 30 лет, укладывается на скат от 12˚.

Ондулин: лёгкий и простой, но живёт около 20 лет.

Металлочерепица: универсальна, выглядит красиво, срок — от 15 лет.

Фальцевая кровля: надёжна, особенно в медном и алюминиевом вариантах.

Профнастил: бюджетный выбор с ресурсом до 50 лет.

Мягкая кровля: гибкость и прочность

Гибкая черепица: служит до 70 лет, подходит даже для сложных крыш.

Рулонные покрытия: до 50 лет службы, монтируются с помощью горелки.

Мембраны: идеальны для плоских крыш, укладываются одним слоем.

Штучная облицовка: красота навека

Керамическая черепица: до 150 лет службы, но дорогая и тяжёлая.

Цементно-песчаная: доступнее по цене, срок — около 50 лет.

Наливная кровля: бесшовная защита. Наносится жидкими мастиками, применяется на бетон, металл или дерево. Подходит для эксплуатируемых и плоских крыш.

Что выбрать

Для плоских крыш — рулонные или наливные материалы.

Для скатных — мягкая черепица, металлочерепица, фальц.

Для бюджетного варианта — шифер, ондулин или профлист.

Для престижа и долговечности — керамика или медная кровля.

Уточнения

Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков. Важные требования к конструкции — лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.