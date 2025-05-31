Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная утка пошла в атаку: мужчину ждал сюрприз
Туристы в растерянности — в этих европейских странах погода устроила русскую рулетку
Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней
Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни
Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день
Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст
Вероятно, вы не знали: эта недорогая рыба может превзойти лосось по полезности — и вот почему
Нейтраль на светофоре, и ещё 4 ошибки, которые сокращают срок службы авто
Спасите свои помидоры: топ-5 сортов томатов против фитофторы, которые вы должны знать

Маленькая спальня? Эти хитрости превратят её в уютное гнёздышко

2:05
Недвижимость

Маленькая спальня — не приговор. Даже в ограниченных метрах можно создать уют, стиль и функциональность. Главное — использовать пространство с умом и немного креатива.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Свет сквозь стекло

Если в комнате нет окна, ситуация кажется безвыходной. Но решение есть: стеклянная перегородка в виде большого окна. Она пропускает свет и визуально расширяет пространство. При желании добавьте легкие шторы или жалюзи — и уединение сохранится, не потеряв при этом воздуха и света.

Мини-гардеробная без ущерба для площади

Даже в небольшой спальне можно найти место для хранения. Компактная гардеробная, встроенная в нишу или в виде шкафа со сложной системой внутри, вмещает всё необходимое. Главное — не ставить массивную мебель, чтобы не перегрузить комнату.

Полуторка вместо "полноценной"

Зачем стандартная двуспальная кровать, если полуторка справится не хуже? Она компактнее, но часто ничем не уступает по комфорту. А освободившиеся 20-30 см можно использовать с умом: поставить шкаф, обустроить проход или просто добавить воздуха.

Полка вместо прикроватных тумб

Тумбочки занимают место, которого в маленькой спальне может не быть. Выход — изголовье-короб с полкой. Оно заменяет сразу обе тумбочки и позволяет держать под рукой книги, светильник, телефон.

Зеркало, которое делает магию

Простое вертикальное зеркало на стене, отражающее окно, творит чудеса. Комната сразу кажется вдвое светлее и просторнее. Особенно хорошо смотрится модель без тяжелой рамы.

Стеллаж внутри стены

Если в комнате есть ниша — это подарок. Превратите её во встроенный стеллаж. Он занимает минимум места и вмещает максимум: книги, мелочи, коробки. А если ниши нет — сделайте фальш-нишу специально под стеллаж.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Растения, которые дерутся за вас: как избавиться от сорняка, не испачкав рук
Неожиданная встреча в лесу: змеи активизировались по всей стране
Худой снаружи — толстый внутри: жир, который никто не видит, но все боятся
Так готовят в Испании: овощное рагу, от которого невозможно оторваться
Отдых подешевеет на 20%, но есть нюанс: не узнаете про него — рискуете остаться без гроша
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Запеканка с фаршем и яйцами: узнайте, как сделать её так, чтобы все просили добавки
Вместо долларов: как евро может спасти вашу поездку этим летом
Не покупай, пока не увидишь этот антирейтинг — машины-магниты для ДТП
Увидели впервые: на Марсе заметили странное свечение — и это не вода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.