Маленькая спальня? Эти хитрости превратят её в уютное гнёздышко

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая спальня — не приговор. Даже в ограниченных метрах можно создать уют, стиль и функциональность. Главное — использовать пространство с умом и немного креатива.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Свет сквозь стекло

Если в комнате нет окна, ситуация кажется безвыходной. Но решение есть: стеклянная перегородка в виде большого окна. Она пропускает свет и визуально расширяет пространство. При желании добавьте легкие шторы или жалюзи — и уединение сохранится, не потеряв при этом воздуха и света.

Мини-гардеробная без ущерба для площади

Даже в небольшой спальне можно найти место для хранения. Компактная гардеробная, встроенная в нишу или в виде шкафа со сложной системой внутри, вмещает всё необходимое. Главное — не ставить массивную мебель, чтобы не перегрузить комнату.

Полуторка вместо "полноценной"

Зачем стандартная двуспальная кровать, если полуторка справится не хуже? Она компактнее, но часто ничем не уступает по комфорту. А освободившиеся 20-30 см можно использовать с умом: поставить шкаф, обустроить проход или просто добавить воздуха.

Полка вместо прикроватных тумб

Тумбочки занимают место, которого в маленькой спальне может не быть. Выход — изголовье-короб с полкой. Оно заменяет сразу обе тумбочки и позволяет держать под рукой книги, светильник, телефон.

Зеркало, которое делает магию

Простое вертикальное зеркало на стене, отражающее окно, творит чудеса. Комната сразу кажется вдвое светлее и просторнее. Особенно хорошо смотрится модель без тяжелой рамы.

Стеллаж внутри стены

Если в комнате есть ниша — это подарок. Превратите её во встроенный стеллаж. Он занимает минимум места и вмещает максимум: книги, мелочи, коробки. А если ниши нет — сделайте фальш-нишу специально под стеллаж.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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