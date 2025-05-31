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Пищевые запасы в опасности: как навсегда прогнать моль из дома

3:27
Недвижимость

Вечером на кухне летают невзрачные бабочки? Это может быть тревожным сигналом: у вас завелась пищевая моль. Этот незаметный на первый взгляд вредитель способен испортить целые запасы еды, если вовремя не принять меры.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Откуда она берется

Чаще всего моль приходит в дом не с улицы, а из самого обычного магазина. Достаточно купить зараженные крупы, макароны или муку — и вот она уже поселилась в ваших шкафах. Даже идеальная чистота не спасает: одна личинка — и вредителей вскоре будет множество.

Если дом расположен недалеко от полей или складов зерна, моль может залететь и через окно, но это редкость.

Как распознать пищевую моль

Во взрослом виде — это небольшая серая бабочка с пушистым телом и узкими крыльями, длина — около 1 см. Личинки похожи на маленьких светлых червячков до 6 мм. Основной признак их появления — паутинки в крупах или на стенках шкафчиков. А если вечером включить яркий свет на кухне, моль слетится к лампе.

Где искать вредителя

Обнаружить моль можно:

  • В крупах, муке, макаронах.
  • В орехах, сухофруктах, корме для животных.
  • Даже в какао и кофе.
  • За отклеившимися обоями или в шероховатых шкафчиках.

Как избавиться от моли

  • Проверка запасов. Обследуйте все продукты. Если найдете следы моли — выбрасывайте. Если жалко — прогрейте в духовке 10-15 минут или заморозьте.
  • Генеральная уборка. Протрите полки и шкафы, пропылесосьте щели, заклейте обои. Только после этого переходите к средствам борьбы.

Борьба с насекомыми.

  • Ловушки. Привлекают только взрослых особей. Помогают отследить наличие моли, но не избавляют от личинок.
  • Спреи и аэрозоли. Эффективны, но опасны для людей и животных. Использовать их стоит с предосторожностями — в респираторе и без детей поблизости.
  • Профи-дезинсекция. Если моли слишком много, лучше вызвать специалистов.

Никогда не используйте нафталин — он токсичен и опасен даже при вдыхании!

Народные методы

Иногда магазинная "химия” — не вариант. Особенно если в доме дети или животные. Тогда на помощь приходят:

  • Эфирные масла (лаванда, цитрусы) и высушенные травы — их кладут в шкафы.
  • Каштаны. Весной — цветы, осенью — плоды.
  • Парогенератор. Горячий пар убивает личинок, не оставляя токсинов.
  • Уксус. Развести с водой и протереть поверхности.

Эффект будет лучше, если сочетать несколько методов: например, обработать паром, потом уксусом и завершить ароматом эфирного масла.

Профилактика

Проще не допустить появления моли, чем потом бороться с ней:

  • Всегда проверяйте крупы перед покупкой.
  • Сомнительные продукты замораживайте или прокаливайте.
  • Храните еду в герметичной таре из стекла или плотного пластика.
  • Поддерживайте порядок на кухне и регулярно проверяйте запасы.
  • Сухофрукты и орехи — только в холодильник.
  • Не закупайтесь впрок — моль особенно любит запасы "на будущее".

Уточнения

Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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