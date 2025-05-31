Пищевые запасы в опасности: как навсегда прогнать моль из дома

Вечером на кухне летают невзрачные бабочки? Это может быть тревожным сигналом: у вас завелась пищевая моль. Этот незаметный на первый взгляд вредитель способен испортить целые запасы еды, если вовремя не принять меры.
Чаще всего моль приходит в дом не с улицы, а из самого обычного магазина. Достаточно купить зараженные крупы, макароны или муку — и вот она уже поселилась в ваших шкафах. Даже идеальная чистота не спасает: одна личинка — и вредителей вскоре будет множество.
Если дом расположен недалеко от полей или складов зерна, моль может залететь и через окно, но это редкость.
Во взрослом виде — это небольшая серая бабочка с пушистым телом и узкими крыльями, длина — около 1 см. Личинки похожи на маленьких светлых червячков до 6 мм. Основной признак их появления — паутинки в крупах или на стенках шкафчиков. А если вечером включить яркий свет на кухне, моль слетится к лампе.
Обнаружить моль можно:
Никогда не используйте нафталин — он токсичен и опасен даже при вдыхании!
Иногда магазинная "химия” — не вариант. Особенно если в доме дети или животные. Тогда на помощь приходят:
Эффект будет лучше, если сочетать несколько методов: например, обработать паром, потом уксусом и завершить ароматом эфирного масла.
Проще не допустить появления моли, чем потом бороться с ней:
Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.
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